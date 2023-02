Eintracht-Star auf dem Sprung nach Italien?

IMAGO/Jürgen Kessler

Geht er oder bleibt er? Die Zukunft von Evan Ndicka bei Eintracht Frankfurt ist weiter unklar. Nun bringen italienische Medien einen Wechsel in die Serie A ins Gespräch.

Nachdem zuletzt in Spanien Gerüchte kursierten, nach denen sich der Innenverteidiger sich bereits mit dem FC Barcelona über einen ablösefreien Wechsel im kommenden Sommer einig sein soll, bringt die "Corriere dello Sport" nun einen Transfer zu Inter Mailand ins Gespräch.

Die Nerazzurri müssen im Sommer die Abgänge von mindestens drei Innenverteidigern verkraften. Milan Skriniar, Stefan de Vrij und Francesco Acerbi verlassen -Stand jetzt - den Verein und hinterlassen ein großes Loch in der Innenverteidigung.

Frankfurt will Verlängerung noch nicht abhaken

Diese könnte Ndicka füllen. Dabei ist noch nicht einmal klar, ob der Franzose den amtierenden Europa-League-Sieger wirklich verlassen wird. Intern sollen die Verantwortlichen eine Vertragsverlängerung des 23-Jährigen noch nicht ausgeschlossen haben. Allerdings sei allen Beteiligten klar, dass die Wahrscheinlichkeit mit jedem Tag sinkt, Ndicka im Klub halten zu können.

Ndicka wechselte im Sommer 2018 von der AJ Auxerre an den Main und entwickelte sich über die Jahre zum Stammspieler. Bisher absolvierte er 167 Pflichtspiele für die Eintracht, sammelte insgesamt 20 Scorerpunkte (zehn Tore, zehn Assists) und gewann im vergangenen Jahr die Europa League.

Mailand auch an Bayern-Star Pavard interessiert

Dass Inter Mailand händeringend auf der Suche nach neuen Innenverteidigern sind, ist kein Geheimnis. In der "Sport Bild" offenbarte Bayern-Sportvorstand Hasan Salihamidzic zuletzt, dass die Münchner am "Deadline-Day" ein "finanziell attraktives" Angebot für Benjamin Pavard erhalten hatten, ein Verkauf kam für den deutschen Rekordmeister allerdings nicht in Frage.

Dieses Angebot soll laut "Sport1" von Inter Mailand gekommen sein.

"Wir haben diese Saison sehr große Ziele, darum wollen und können wir auf ihn nicht verzichten", so Salihamidzic.