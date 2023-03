Gladbach winkt Geldregen aus England

IMAGO/Bradley Collyer

Verlässt Jordan Beyer Gladbach dauerhaft?

Im Sommer verlieh Borussia Mönchengladbach Jordan Beyer an den FC Burnley. Nach der Saison könnte der englische Zweitligist eine Klausel ziehen und Gladbach einen satten Geldregen bescheren.

Wie die "Rheinische Post" berichtet, wurde im Leihvertrag von Beyer eine Kaufoption verankert. Diese greift aber nur, wenn der FC Burnley in die Premier League aufsteigt.

Der Regionalzeitung zufolge müsste Burnley 15 Millionen Euro an Gladbach überweisen, um Beyer fest zu verpflichten. Der Vertrag des Innenverteidigers am Niederrhein ist noch bis 2026 datiert.

Die Weinroten liegen derzeit auf dem ersten Platz der Championship. Der Vorsprung zum Zweitplatzierten, Sheffield United, beträgt bereits zwölf Punkte, der Aufstieg ist Burnley also kaum noch zu nehmen.

Laut dem Portal "90min" haben sich die Engländer bereits dazu entschieden, die Klausel für Beyer zu ziehen. Die "Bild" und die "RP" berichten allerdings, dass noch kein Entschluss feststeht.

In Burnley ist Beyer unumstrittener Stammspieler. In der Liga steht der 22-Jährige fast immer in der Startelf und hat somit großen Anteil am Höhenflug.

Beyer lässt Zukunft offen - Gladbach hofft auf Rückkehr

In Gladbach, von wo Beyer im Sommer wegen mangelnder Spielzeit geflüchtet ist, verfolgt man die Entwicklung ganz genau. "Jordan hat sich im Sommer für diesen Schritt entschieden. Er macht das bei Burnley herausragend – er hat eine tolle Entwicklung genommen", sagte Trainer Daniel Farke zur "Bild".

Sportdirektor Roland Virkus sagte in der "RP", dass man sich freuen würde, wenn Beyer zurückkommt. "Es geht nicht immer nur darum, was wir wollen", schränkte er allerdings ein.

Beyer selbst ließ seine Zukunft zuletzt offen. "Natürlich wäre die Premier League reizvoll, es ist eine tolle Liga mit einem extrem hohen Niveau. Ich habe aber auch einen Verein in Gladbach, der mir viel bedeutet", so der Abwehrspieler.