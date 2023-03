"Fehler nicht zu entschuldigen": Absturz-Angst beim BVB!

IMAGO/Kirchner/Marco Steinbrenner

Bei der Zweitvertretung des BVB herrscht Alarmstimmung

Durch die 1:2-Niederlage bei Schlusslicht VfB Oldenburg hat die Zweitvertretung des BVB im Abstiegskampf der 3. Liga einen weiteren herben Rückschlag erlitten und zugleich einen direkten Konkurrenten im Keller gestärkt. Ingo Preuß, Sportlicher Leiter der Dortmunder U23, schlägt Alarm.

Beim Unterbau des BVB, von den Fans liebevoll "Amas" (Kurzform von Amateure) gerufen, will es in dieser Spielzeit einfach nicht laufen. Auch der Trainerwechsel im Februar, als Jan Zimmermann vom glücklosen Christian Preußer übernahm, hat bislang nicht den erhofften Aufschwung gebracht.

Nach 27 Spieltagen belegen die Dortmunder einen direkten Abstiegsplatz, punktgleich mit den Verfolgern Oldenburg und Zwickau. Gegen die Sachsen spielen die Borussia-Junioren am Sonntagmittag (14:00 Uhr) in Oberhausen.

"Die Physis, die Oldenburg an den Tag gelegt hat, wird von den Zwickauern weit übertroffen werden. Die Fehler, die zu Gegentoren führen, sind nicht zu entschuldigen. Wir müssen in jeder Sekunde aufpassen und wach bleiben", warnte U23-Chef Ingo Preuß vor der Partie im Gespräch mit den "Ruhr Nachrichten".

Sorgenfalten beim BVB: "Die Tabellensituation drückt"

Preuß fordert, dass sich die Mannschaft wieder auf die Grundlagen des Fußballs besinnt. "Jeder will etwas Besonderes machen, einen super Pass spielen. Das gelingt nicht immer und so geraten wir in Rückstand", mahnte der 64-Jährige an.

Die sportlich schwierige Situation macht Preuß schwer zu schaffen. "Die Tabellensituation drückt. Ich bin nicht mit Freude am Spielfeldrand, sondern immer im Stress", gestand er.

Coach Zimmermann gibt sich derweil kämpferisch. "Wir suchen keine Ausreden und halten uns damit nicht auf", betonte der Übungsleiter auf "RN"-Nachfrage: "Jammern hilft nicht."

Sollte allerdings auch gegen Zwickau kein Dreier gelingen, droht die Stimmung in Dortmund endgültig zu kippen.