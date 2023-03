1. FC Köln trennt sich von Frauen-Cheftrainer

IMAGO/Eibner/Memmler

Sascha Glass und der 1. FC Köln gehen getrennte Wege

Der abstiegsbedrohte Frauenfußball-Bundesligist 1. FC Köln hat sich von Trainer Sascha Glass getrennt. Der Tabellenvorletzte reagierte damit am Donnerstag auf die Negativserie von zehn Punktspielen ohne Sieg, die zuletzt am Dienstag in einem 0:0 beim abgeschlagenen Schlusslicht Turbine Potsdam gipfelte.

In der Partie am Freitag bei Werder Bremen (19:15 Uhr/MagentaSport) wird Nicole Bender-Rummler, Bereichsleiterin Frauen- und Mädchenfußball, das Team coachen. Über eine längerfristige Lösung wollen die Verantwortlichen erst anschließend beraten. Glass hatte die FC-Frauen im Januar 2020 übernommen und im Jahr darauf in die Bundesliga geführt.