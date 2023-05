BVB-Coach Terzic gratuliert dem FC Bayern

IMAGO/kolbert-press/Marc Niemeyer

Edin Terzic verlor mit dem BVB das Meister-Duell gegen den FC Bayern

Für Borussia Dortmund endete die Bundesligasaison am Samstag im Drama: Durch das 2:2 gegen Mainz 05 verspielte der BVB die Meisterschaft auf niederschmetternde Art und Weise. Trainer Edin Terzic rang nach Abpfiff mit der Fassung - und gratulierte dem FC Bayern.

"Dieser Spieltag wird uns sehr lange wehtun. Wir waren so nah dran", wurde der 40-Jährige nach der Begegnung von den "Ruhr Nachrichten" zitiert.

Die Partie gegen Mainz habe gezeigt, "wie hart, wie tough dieser Sport sein kann, in den wir uns verliebt haben", befand der Übungsleiter.

Die Dortmunder waren eigentlich mit der besseren Ausgangslage in den entscheidenden Spieltag gegangen. Bei zwei Punkten Vorsprung auf den FC Bayern hätte ein Sieg gegen Mainz zum Titel gereicht. Doch schon früh lag die Borussia im eigenen Stadion mit 0:2 hinten. Das Comeback kam letztlich zu spät.

Und da dem FC Bayern im Parallelspiel in Köln in der 89. Minute noch der 2:1 Siegtreffer gelang, stand der BVB aufgrund der schlechteren Tordifferenz letztlich mit leeren Händen da.

"Nach dem zweiten Gegentor merkt man einfach, wie schwer der Ball auf einmal wird, wie schwer die Beine werden. Wir haben bis zum Ende alles versucht. Es ist hart, wenn man sieht, dass nur ein Tor fehlt", klagte Terzic.

BVB: Edin Terzic gratuliert dem FC Bayern

Trotz allem Frust richtete der BVB-Trainer Glückwünsche an den Rivalen aus München. "Das ist der ehrlichste Titel, den man gewinnen kann. Wenn man nach 34. Spieltagen oben steht, egal, wie es dann zu Stande kommt, hat man es sich verdient", urteilte er.

Besonders leid tue es ihm derweil für die treuen BVB-Fans, die den Verein auch in dieser Saison bemerkenswert unterstützt hätte, so Terzic. "Das heute ist definitiv der schwerste sportliche Moment. Es lag definitiv nicht an unseren Zuschauern. Sie waren und werden immer für uns da sein. Es tut uns weh, dass wir sie nicht belohnen konnten", entschuldigte sich Terzic.

Er glaube allerdings fest daran, dass seine Mannschaft aus dieser schweren Stunde lerne werde. "Wir waren auf einem richtig guten Weg. Wir werden auch diesen Tag verarbeiten. Und dann wird dieser Weg, den wir eingeschlagen haben, auch eines Tages belohnt", so der Coach.