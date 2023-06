Medien: Hernández will den FC Bayern verlassen

IMAGO/Ulrich Wagner

Lucas Hernández will den FC Bayern wohl verlassen

Dem FC Bayern droht in der am 1. Juli beginnenden Transferperiode eine weitere personelle Baustelle. Lucas Hernández zieht es offenbar endgültig weg aus München.

Wie der "kicker" berichtet, soll sich der 27 Jahre alte Franzose mit Paris Saint-Germain prinzipiell einig sein und einen Wechsel anstreben.

Brisant: Die Information des Fachmagazins stammt aus dem Mannschaftskreis. Hernández äußerte sich demnach rund um die Meisterfeier am Wochenende gegenüber Teamkollegen zu seiner Zukunftsplanung. Wieder einmal sind beim FC Bayern also Interna an die Medien durchgestochen worden.

Perfekt soll der Abgang von Hernández aber noch nicht sein, heißt es. Dem Bericht zufolge kämpft Trainer Thomas Tuchel noch um einen Verbleib des Innenverteidigers, dessen Qualitäten er sehr schätzt.

Klar ist: Der FC Bayern steht in der Personalie unter gewissem Zugzwang. Hernández' Vertrag an der Säbener Straße läuft am 30. Juni 2024 aus. Nur in diesem Sommer könnten die Münchner also noch eine Ablösesumme für den teuersten Neuzugang der Vereinsgeschichte kassieren.

Neuer Abwehr-"Hochkaräter" für den FC Bayern?

Neben Hernández zieht es Medienberichten zufolge auch seinen Abwehrkollegen und Landsmann Benjamin Pavard weg aus der bayerischen Landeshauptstadt.

Sollten tatsächlich beide den Verein verlassen, würde der FC Bayern in jedem Fall mit der externen Verpflichtung eines "Hochkaräters" für die Abwehrzentrale auf dem Transfermarkt nachlegen, schreibt der "kicker". Namen möglicher Kandidaten werden nicht genannt.

Für Hernández hatte der FC Bayern 2019 satte 80 Millionen Euro an Atlético Madrid überwiesen. Diese Investition zahlte sich nur teilweise aus. Viel Verletzungen und die ein oder andere Formdelle verhinderten lange, dass der Weltmeister von 2018 zur festen Größe werden konnte. Vor seinem Kreuzbandriss bei der WM in Katar Ende 2022 war Hernández unter Ex-Coach Julian Nagelsmann aber Stammkraft und Leistungsträger.