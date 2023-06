Bayern will wohl Juve-Star zum Schnäppchenpreis

IMAGO

Ist Frederico Chiesa (l.) ein Thema beim FC Bayern?

Durch einen Punktabzug wird Juventus Turin die Qualifikation für den Europapokal verpassen. Dadurch muss die finanziell angeschlagene Alte Dame den einen oder anderen Spieler unter Marktwert ziehen lassen. Der FC Bayern und FC Liverpool wittern jetzt offenbar ein Schnäppchen beim italienischen Rekordmeister.

Juventus Turin droht im Sommer ein großer Umbruch. Diverse Stars werden die Alte Dame wohl im Sommer verlassen können. Zuletzt war insbesondere Dusan Vlahovic mit einem Wechsel in Verbindung gebracht worden. Der Serbe soll unter anderem beim FC Chelsea, Manchester United und dem FC Bayern auf dem Zettel stehen.

Doch nun will der deutsche Rekordmeister offenbar einen weiteren Star von Juventus Turin an die Säbener Straße lotsen. Laut der "Gazzetta dello Sport" ist Thomas Tuchel großer Befürworter eines Transfers von Federico Chiesa. Die italienische Sportzeitschrift berichtet weiter, dass der Nationalspieler für rund 35 Millionen Euro zu haben wäre.

FC Bayern: Klappt es im zweiten Anlauf mit Chiesa?

Eine Summe, die nicht nur den FC Bayern, sondern auch den FC Liverpool hellhörig hat werden lassen. Jürgen Klopp sei ein großer Fan des Spielstils des 24-jährigen Linksaußen, heißt es. Erst 2022 war Chiesa von AC Florenz zu Juventus Turin gewechselt. Damals hatte der italienische Rekordmeister noch über 40 Millionen Euro für den Flügelstürmer auf den Tisch gelegt.

Nun könnte der Bundesliga-Champion den Europameister von 2021 für eine deutlich niedrige Ablöse verpflichten. Bereits 2019 wurde der Angreifer mit den Münchenern in Verbindung gebracht. Dort sollen die Bayern-Bosse gar mit einem Angebot in Höhe von 70 Millionen Euro in Florenz vorstellig geworden sein. Nun könnte der Wechsel im zweiten Anlauf klappen.

Auf Grund eines Kreuzbandrisses zum Ende der vergangenen Saison kam Chiesa in dieser Spielzeit nur auf 32 Pflichtspieleinsätze. In diesen gelangen ihm drei Tore und sechs Vorlagen.