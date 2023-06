Keeper des FC Bayern laut Berater "auf Vereinssuche"

Philippe Ruiz via www.imago-images.de

Szene aus September 2020: Alexander Nübel und Sven Ullreich im Torwarttraining des FC Bayern

Für Alexander Nübel gibt es trotz seines bis 2025 laufenden Vertrags beim FC Bayern zunächst keine Zukunft. Der zuletzt verliehene Schlussmann schaut sich bereits nach einem neuen Arbeitgeber um.

"Ich bin mit dem FC Bayern im Austausch und auf Vereinssuche", bestätigte Nübels Berater Stefan Backs freimütig gegenüber "Sport Bild".

Der Schlussmann hat bereits klare Vorstellungen darüber, wie sein neuer Klub aussehen soll. "Der Wechsel muss passen und für Alex den nächsten Schritt bedeuten", verriet Backs: "Wir versuchen, eine Lösung zu finden."

Nübel und der FC Bayern - das hatte seit dem ablösefreien Wechsel des damaligen Schalke-Kapitäns nie wirklich gepasst. In München musste er sich stets Manuel Neuer unterordnen, zudem gab es Probleme mit dem mittlerweile gefeuerten Torwarttrainer Toni Tapalovic.

FC Bayern will sich Rückkauf-Klausel sichern

Und als sich nach Neuers schwerer Verletzung im vergangenen Winter die Möglichkeit auftat, Nübel gegen Zahlung einer Entschädigung von der AS Monaco vorzeitig zurückzuholen, entschieden die Bayern-Bosse letztlich, lieber Yann Sommer von Borussia Mönchengladbach fest zu verpflichten. Mit Manuel Neuer, der im Sommer für sein Comeback schuftet, und Yann Sommer, der mit einem Vertrag bis 2025 ausgestattet wurde, ist nun erneut kein Platz für den gebürtigen Paderborner.

Völlig ausschließen will man beim FC Bayern derweil aber wohl nicht, dass Alexander Nübel eines Tages doch noch das Tor hütet. "Sport Bild" und "Sport1" zufolge soll im Transfervertrag mit dem aufnehmenden Klub eine Rückkaufklausel verankert werden. Dadurch hätten die Münchner theoretisch die Möglichkeit, den Schlussmann noch einmal fest unter Vertrag zu nehmen.

Zuletzt hieß es, dass Nübel wohl erneut einen Wechsel ins Ausland anstrebt. Dem Vernehmen nach hofft der Torwart darauf, mit seinem neuen Klub in der Champions League zu spielen, am reizvollsten sei ein Abstecher in die englische Premier League.