Ex-Bayern-Wunschspieler vor Wechsel nach Saudi-Arabien?

IMAGO/Gladys Chai von der Laage

Hudson-Odoi war einst Wunschspieler des FC Bayern

Einst wurde Callum Hudson-Odoi vom FC Bayern umgarnt und galt lange als Wunschspieler des ehemaligen Sportdirektors Hasan Salihamidzic. Auch der BVB war immer wieder an einer Verpflichtung interessiert. Nun zieht es den Engländer wohl nach Saudi-Arabien.

Wie "The Athletic" berichtet, haben zwei Vereine aus Saudi-Arabien den Flügelstürmer ins Visier genommen. Um welche Klubs genau es sich dabei handelt, ist nicht bekannt.

Beim FC Chelsea steht der 22-Jährige noch bis 2024 unter Vertrag. Nach Mittelfeld-Star N'Golo Kanté wäre Hudson-Odoi bereits der zweite Spieler der Blues, der im kommenden Sommer in den Mittleren Osten wechselt. Kommt es tatsächlich so, wäre er aber vermutlich bei weitem nicht der Letzte.

Reihenweise Chelsea-Stars werden mit Saudi-Wechseln in Verbindung gebracht

Auch Torhüter Édouard Mendy, Abwehrkante Kalidou Koulibaly und Offensivspieler Hakim Ziyech sollen kurz vor Wechseln in die Saudi Professional League stehen, wie es in übereinstimmenden Medienberichten in den letzten Tagen hieß.

Besonders wäre ein Transfer von Hudson-Odoi trotzdem, denn mit seinen 22 Lenzen wäre er einer der ersten "großen" Namen, die den Weg nach Saudi-Arabien gehen, während sie sich in der "Blüte ihres Lebens" befinden. Bisher wechselten vor allem alternde Stars in den Wüstenstaat.

In der abgelaufenen Saison war der gebürtige Londoner an Bayer Leverkusen ausgeliehen. In wettbewerbsübergreifend 21 Auftritten sammelte er zwei Scorerpunkte (ein Tor, eine Vorlage). Einen unangefochtenen Stammplatz hatte er bei der Werkself aber zu keinem Zeitpunkt inne. Zum Ende der Spielzeit setzte ihn zudem eine Verletzung außer Gefecht.

Aufgrund seines noch laufenden Vertrages, müsste ein interessierter Klub eine Ablösesumme an den FC Chelsea zahlen. Wie hoch diese ausfallen würde, ist derzeit nicht bekannt.