Matthäus reagiert auf heftige Tuchel-Attacke

IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Thomas Tuchel kritisierte Lothar Matthäus nach dem 4:0 des FC Bayern beim BVB

Nach dem überragenden 4:0-Erfolg des FC Bayern im Auswärtsspiel beim BVB arbeitete sich Trainer Thomas Tuchel an der scharfen Kritik einiger Ex-Profis an seiner Arbeit in München ab. Direkt betroffen war Rekordnationalspieler Lothar Matthäus, der die ironische Breitseite des Übungsleiters live vor Ort abbekam. Im Nachhinein bewertet der 62-Jährige die aufgeheizte Situation jedoch gelassen.

Matthäus würde den öffentlichen Disput mit Tuchel gerne bei einem Kaltgetränk beilegen. "Da habe ich doch gar kein Problem", erklärte der Weltmeister von 1990 bei "Sport1": "Wir können auch ein Bier miteinander trinken." Tuchel werde sich aber ohnehin "ganz sicher wieder" beruhigen.

Tuchels Ärger über die kritischen Analysen von Matthäus und Dietmar Hamann hatte sich nach dem Bundesliga-Klassiker in Dortmund vor laufender Kamera entladen. Am "Sky"-Mikrofon setzte Tuchel einige ironische Spitzen und brach das Interview dann ab, ehe Matthäus antworten konnte.

Der Gescholtene steht derweil zu seinen im Vorfeld getätigten Aussagen. "Ich habe in den letzten sieben Monaten jetzt nicht wesentliche Schritte gesehen, die besser oder anders gemacht worden sind - und das habe ich gesagt", stellte Matthäus klar.

"Was ich kritisiert habe war, wie die Ergebnisse zustande gekommen sind. Da hat mir diese Souveränität und Qualität, die gegen Dortmund gezeigt wurde, häufig gefehlt", betonte Matthäus.

FC Bayern: Matthäus spricht aus eigener Erfahrung

Er habe "als Experte das Recht, so etwas zu sagen", verdeutlichte Matthäus - und analysierte dann gleich auch Tuchels heftige Reaktion am Samstagabend.

"Wenn das bei Thomas Tuchel falsch angekommen ist, dann ist das seine Sache, wie er damit umgeht", merkte der frühere Bayern-Star an: "Ich bin früher häufiger kritisiert worden, sowohl als Spieler als auch als Trainer. Ich habe dann zweimal geschluckt und versucht, es im nächsten Spiel besser zu machen."