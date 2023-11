BVB-Abgang? Berater lässt aufhorchen

IMAGO/Thomas Bielefeld

Verlässt Julian Rijkhoff den BVB im Winter?

Im Nachwuchsbereich von Borussia Dortmund gilt Julian Rijkhoff derzeit als eins der größten Talente. Da dem 18 Jahre alten Niederländer bislang der Durchbruch beim BVB verwehrt blieb, liebäugelt sein Berater aber mit einem Abgang im Winter.

"Wir behalten seine Entwicklung genau im Auge. Ein Leihgeschäft zu einem niederländischen Verein könnte durchaus eine Option sein, aber wir werden erst sehen, was Dortmund bis dahin mit ihm vorhat", sagte Rijkhoffs Agent Dick van Burik dem Portal "Voetbal International".

Die Spielerseite habe jedoch zunächst beschlossen, "den Plan des Vereins mindestens bis zum Winter weiterzuverfolgen", betonte der frühere Bundesliga-Profi.

Rijkhoff war im Januar 2021 unter lauten Nebengeräuschen von Ajax Amsterdam zum BVB gewechselt. Starke 60 Treffer in 76 Pflichtspielen für die U19 verbuchte der Mittelstürmer seitdem, hinzu kommen 13 Torvorlagen.

Für mehr reichte es für Rijkhoff in Dortmund jedoch (noch) nicht. Viermal stand er im vergangenen August ohne Einsatz im Kader der U23. Eine Spieltagsnominierung bei den BVB-Profis erhielt er bislang noch nicht von Chefcoach Edin Terzic.

Schafft Julian Rijkhoff den Durchbruch beim BVB?

Das Vertrauen in Rijkhoff hat der BVB aber laut seinem Berater noch nicht verloren. "Wir haben uns für Dortmund entschieden, weil wir an den Verein glauben und der Verein an Julian", stellte van Burik klar.

Der BVB sei "in der Lage, wenn sie es nicht mehr in ihm sehen, einfach zu sagen: 'Nimm ihn mit und viel Glück weiter.' Aber das kommt überhaupt nicht in Frage."

Rijkhoff habe "die Qualitäten, es in die erste Dortmunder Mannschaft zu schaffen. Wie schnell das geht, bleibt abzuwarten, aber letztlich sollte es nicht allzu lange dauern", sagte Burik.

BVB sieht "spannenden Spieler" in Julian Rijkhoff

Sportdirektor Sebastian Kehl hatte den "Ruhr Nachrichten" im August gesagt, der BVB sehe in Rijkhoff einen "spannenden Spieler, den wir sehr schätzen" und habe einen "konkreten Plan" mit ihm.

Man wolle "alle Mannschaften" nutzen, um Rijkhoff "den nächsten Schritt zu ermöglichen und mit ihm an den Bereichen zu arbeiten, in denen er sich noch verbessern und weiterentwickeln muss".

Schon damals hieß es aber, Rijkhoff beschäftige sich mit einem Vereinswechsel, um anderswo schneller Profi-Luft schnuppern zu können.