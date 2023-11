Bericht: FC Bayern nimmt "nächsten Kimmich" ins Visier

IMAGO/lvaro Isidoro

Joao Neves (r.) wird beim FC Bayern gehandelt

Dass der FC Bayern für die nahe Zukunft neue Alternativen für das zentral-defensive Mittelfeld sucht, ist hinlänglich bekannt. Nun werden die Münchner erneut mit einem Top-Talent aus der portugiesischen Primeira Liga in Verbindung gebracht.

Nach jüngsten "Sky"-Informationen hat der FC Bayern Joao Neves ins Visier genommen. Der 19-Jährige feierte in diesem Herbst seinen Durchbruch in der portugiesischen A-Nationalmannschaft, brachte es an der Seite von Cristiano Ronaldo, Joao Felix, Bruno Fernandes und Co. auf seine ersten drei Länderspiele.

Zuvor hatte er sich unter dem deutschen Cheftrainer Roger Schmidt einen Stammplatz im Mittelfeld des Klubs aus Lissabon erarbeitet. In der laufenden Spielzeit bringt es Joao Neves so auf wettbewerbsübergreifend 19 Pflichtspieleinsätze, in denen er einen Treffer erzielte. In 16 dieser Partien stand er sogar in der Startformation des Hauptstadtklubs.

Laut dem Medienbericht soll sich der FC Bayern durchaus konkret mit der Personalie beschäftigen, Neves bereits seit längerer Zeit genauer beobachten. Erste Spekulationen rund um den deutschen Meister und das portugiesische Top-Talent keimten bereits im Sommer dieses Jahres auf.

Joao Neves gilt als "nächster Kimmich"

Als größtes Hindernis, sollten die Münchner tatsächlich in die Vollen gehen bei dem Teenager, könnte sich das enorme Interesse aus dem europäischen Ausland erweisen. Laut "Sky"-Reporter Florian Plettenberg soll Neves "in den Notizbüchern aller Scouts" stehen, vor allem die Klubs der europäischen Top-Fünf-Ligen sind längst aufmerksam geworden auf den Youngster.

Schon mehrfach wurde der 1,71-Meter-Mann, der seinen Durchbruch in der Primeira Liga in der vergangenen Spielzeit feierte, mit Bayerns Superstar Joshua Kimmich verglichen. Der "nächste Kimmich" steht in Lissabon allerdings noch langfristig bis 2028 unter Vertrag, über eine mögliche Ausstiegsklausel ist bisher noch nichts Konkretes bekannt.