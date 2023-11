Dante: Darum ist Eberl der Richtige für Bayern

imago sportfotodienst

Der eine damals beim FC Bayern, der andere bei Gladbach: Dante (li.) und Max Eberl (Archivbild)

Der frühere Bundesliga-Profi Dante hat sich zu einem möglichen Engagement von Max Eberl beim FC Bayern geäußert. Der Verteidiger, der im Alter von 40 Jahren, immer noch aktiv ist, kennt den Sportchef bestens aus gemeinsamen Zeiten in Gladbach und glaubt, dass Eberl in München sofort durchstarten würde.

133 Spiele hat Dante für den FC Bayern absolviert, 103 Partien waren es für Borussia Mönchengladbach, auch für den VfL Wolfsburg stand der Innenverteidiger auf dem Platz, insgesamt 33 Mal. Der heute 40-Jährige kennt die Fußball-Bundesliga bestens, auch wenn er mittlerweile seit Sommer 2016 bei OGC Nizza aktiv ist - und zwar weiterhin.

"In meinem Kopf will ich bis mindestens Juni 2025 weiterspielen. In der nächsten Saison möchte ich einfach auf dem Rasen sein und meine Leidenschaft voll ausleben. Ich fühle mich nach wie vor topfit", sagte Dante gegenüber dem "RedaktionsNetzwerk Deutschland".

Nach Deutschland wurde Dante damals von Max Eberl geholt, der den Brasilianer im Jahr 2008 zu Borussia Mönchengladbach lockte. Weil Dante dort überzeugte, zog er schließlich im Sommer 2012 zum FC Bayern weiter, genau dorthin, wo heute Eberl als neuer Sportchef gehandelt wird.

Vom "RedaktionsNetzwerk Deutschland" gefragt, ob Eberl es in München schaffen könnte, sagte der 40-Jährige: "Definitiv. Max kennt aus seinen früheren Spielerzeiten bei Bayern München in- und auswendig."

Dante: Eberl "überlässt nichts dem Zufall"

Mit Blick auf die Aufgaben als möglicher neuer Sportvorstand fügte Dante an: "Dazu ist er sehr kompetent, er überlässt nichts dem Zufall und ist extrem professionell."

Für den Abwehrspieler steht daher fest, dass der frühere Gladbach-Manager, der nach einer Schaffenspause vor gut einem Jahr bei RB Leipzig angeheuert hatte, dort allerdings Ende September dieses Jahres freigestellt wurde, "in München schnell überzeugen würde, sollte er demnächst an der Säbener Straße anheuern".

In einer sport.de-Umfrage glauben 70 Prozent der Abstimmenden, dass Eberl zeitnah ein Amt beim FC Bayern übernimmt, 30 Prozent sind anderer Meinung.