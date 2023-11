BVB-Erfolg bringt Geldregen für Werder

IMAGO/Luca Rossini

Die Erfolge von Ex-Werder-Star Füllkrug beim BVB helfen auch den Bremern

Ob die Verantwortlichen von Werder Bremen am Dienstagabend Daumen drückend vor dem TV saßen, als Borussia Dortmund in der Champions League beim AC Mailand ran musste, ist nicht bekannt. Durchgesickert ist hingegen, dass die Grün-Weißen durch den 3:1-Erfolg des BVB nun ein spürbarer Geldregen erwartet.

Vom Dauer-Abstiegskampf in der Fußball-Bundesliga bei Werder Bremen wechselte Niclas Füllkrug im Sommer zu Borussia Dortmund. 15 Millionen Euro wanderten vom Konto des BVB auf das der Grün-Weißen. Wohlgemerkt als Basis-Ablöse.

Denn der genannte Betrag kann sich durch die in der Branche mittlerweile üblichen Bonuszahlungen noch vergrößern. Und offenbar ist das nun erstmals der Fall.

Denn weil die Dortmunder am Dienstagabend durch ihren 3:1-Erfolg in Mailand vorzeitig den Achtelfinal-Einzug in der Champions League unter Dach und Fach brachten, erwartet die Bremer ein erster Geldregen.

Nach Informationen der für gewöhnlich in Werder-Fragen bestens informierten "Deichstube" gibt es nun einen Nachschlag von 500.000 Euro. Ein durchaus ansehnliches Weihnachtsgeld für die klammen Bremer.

Weitere 2,75 Millionen Euro an Nachzahlungen sind in den nächsten Monaten und Jahren möglich, so dass die Ablöse insgesamt auf maximal 18,25 Millionen Euro ansteigen kann.

Werder kassiert bei BVB- und Füllkrug-Erfolg ab

Sollte der BVB im Februar des kommenden Jahres auch das Achtelfinale überstehen und ins Viertelfinale einziehen, wäre laut dem Bericht eine weitere Zahlung fällig.

Doch bei den Bonus-Summen geht es nicht nur um die Champions League, auch Erfolge des BVB in DFB-Pokal und Bundesliga würden Werder weitere Gelder einbringen. Außerdem bestimmte, aber nicht näher genannte, individuelle Marken, die Füllkrug im schwarz-gelben Dress erreicht.

Kurzum: Vermutlich drückt man in der Werder-Geschäftsstelle dem BVB und vor allem dem Ex-Stürmer Füllkrug tatsächlich die Daumen, wenn es nicht gerade gegen die Grün-Weißen selbst geht.