HSV-Star mit emotionalem Derby-Versprechen

IMAGO/KBS-Picture Kalle Meincke

Robert Glatzel (l.) steht mit dem HSV vor dem Stadtduell gegen den FC St. Pauli

Am Freitagabend blickt Fußball-Deutschland gespannt nach Hamburg. Dort treffen im Stadion am Millerntor der FC St. Pauli und der HSV nicht nur zum ewig jungen Stadtderby aufeinander. Es ist auch das absolute Spitzenspiel des Tabellenführers gegen den Tabellenzweiten in der 2. Bundesliga. Auch für HSV-Goalgetter Robert Glatzel birgt das Stadtduell in diesem Jahr daher eine besondere Brisanz.

Viermal spielte Glatzel im Trikot des Hamburger SV schon gegen den FC St. Pauli, in allen vier Begegnungen setzte sich jeweils das Heimteam durch, also jeweils zweimal der HSV und zweimal St. Pauli.

Diese Serie der Heimmannschaften will der 29-Jährige am Freitagabend (ab 18:30 Uhr) nur allzu gerne brechen, wenn er mit seinen Rothosen zu Gast am Millerntor sein wird.

"Dass wir mit besonderen Situationen und hitziger Atmosphäre umgehen und erfolgreich sein können, das haben wir bereits mehrfach bewiesen. Entsprechend fahren wir mit breiter Brust dorthin und gehen selbstbewusst und mit ganz viel Vorfreude in dieses Spiel. Wir haben richtig Bock auf dieses Duell", versprach der mit zehn Saisontreffern torgefährlichste HSV-Angreifer auf der Vereinshomepage.

Beim letzten Hamburger Stadtderby im April stand er beim spektakulären 4:3-Sieg des Hamburger SV mit auf dem Rasen, sein bis dato einziger Treffer gegen den Stadtrivalen liegt allerdings schon über zwei Jahre lang zurück.

HSV-Stürmer verspricht "gute und spannende Partie"

Mit einiger Derby-Erfahrung im Rücken weiß Glatzel genau, worauf es am Freitagabend im Flutlicht-Spiel gegen St. Pauli ankommen wird: "Das wird kein Spiel wie jedes andere. Ein Stadtderby hat den Charakter eines Pokalspiels – es hat seine ganz eigenen Gesetze. Da spielt es keine Rolle mehr, dass wir alle sieben Heimspiele gewonnen haben oder dass die Leistung gegen Braunschweig nicht unsere beste war. Es zählt nur das, was am Freitagabend ab 18:30 Uhr auf dem Rasen passiert."

Im Falle eines hohen Auswärtssiegs winkt dem HSV sogar der Sprung an die Tabellenspitze. Auf der anderen Seite könnten die Hamburger im Falle einer Niederlage am 15. Spieltag der 2. Bundesliga auch auf Platz vier oder schlechter durchgereicht werden.

Glatzel selbst weiß um die Besonderheiten im Duell der beiden Teams, welche sich in den letzten gemeinsamen Zweitliga-Jahren bestens kennengelernt haben: "Es dürfte für die Zuschauer also eine sehr gute und spannende Partie werden, in der es für uns darauf ankommen wird, alles auf den Platz zu bringen, den Plan des Trainers umzusetzen und uns auch das für ein Spitzenspiel notwendige Spielglück zu erarbeiten. Dafür werden wir alles geben. Wenn das gelingt, werden wir ein erfolgreiches Stadtderby spielen."