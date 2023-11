Formtief überwunden? BVB-Star Adeyemi schürt neue Hoffnung

IMAGO/www.imagephotoagency.it

Karim Adeyemi (M.) setzte zu einem durchaus provokanten Torjubel an

Karim Adeyemi spielte bis dato eine sehr durchwachsene Saison für Borussia Dortmund. Seinen Stammplatz hat er beim BVB unter Cheftrainer Edin Terzic in den letzten Wochen längst eingebüßt, Schlagzeilen produzierte er zuletzt mehr mit seiner abgelehnten Einladung zur U21-Nationalmannschaft statt mit eigenen Leistungen. Sein erstes Saisontor am Dienstagabend könnte nun die Wende bedeuten.

Beim 3:1-Auswärtssieg von Borussia Dortmund bei der AC Mailand traf der 21-Jährige kurz nach seiner Einwechslung per sattem Rechtsschuss zum Endstand. Es war im wettbewerbsübergreifend 15. Saisonspiel für den BVB das erste Tor.

Welche Last danach von Adeyemi selbst abfiel, vermochte auch sein Torjubel verraten. Nach dem Treffer drehte der Youngster ab, hielt sich die Hand ans Ohr, als wollte er seinen vielen Kritikern der letzten Wochen damit mitteilen: "Ich höre euch gar nicht mehr? Habt ihr noch was zu sagen?"

Dass Adeyemi seine Antwort auf die immer lauter gewordene Kritik auf dem Rasen und im Idealfall mit Toren geben sollte, hatte auch Cheftrainer Edin Terzic im Vorfeld eingefordert.

BVB-Coach freut sich für Adeyemi

Der BVB-Coach zeigte sich im Anschluss an den Auswärtssieg im San Siro umso erleichterter, dass die Torflaute des Flügelstürmers endlich ein Ende gefunden hatte.

"Karim Adeyemi ist in den letzten Wochen wirklich durch eine sehr schwere Phase gegangen. Wir wissen aber natürlich, welches Potenzial und welches Talent in ihm steckt. Ich glaube, es hat sich überall herumgesprochen, dass er unglaublich schnell ist und ein unglaubliches Gespür hat für tiefe Räume", meinte Terzic nach der Partie am Dienstagabend.

Sein zweites Champions-League-Tor im BVB-Dress insgesamt habe ihm sehr für den weiteren Spielverlauf geholfen, erkannte Terzic: "Man hat gemerkt, danach fiel es ihm leichter, in Eins-gegen-Eins-Duellen sein Tempo auch ins Spiel zu bekommen."

Im Hinblick auf die bevorstehenden Wochen formulierte der Dortmunder Trainer eine klare Zielvorstellung an die Nummer 27 des BVB: "Wir würden uns wünschen, dass man dieses Gesicht von Karim häufiger sieht. Daran werden wir arbeiten."