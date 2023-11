Müller heiß auf spezielles Bayern-Heimspiel

via www.imago-images.de

Thomas Müller jubelt schon seit 14 Jahren in der Allianz Arena

Die Heimspielstätte des FC Bayern feiert am Mittwochabend ein spezielles Jubiläum: Das Champions-League-Gruppenspiel gegen den FC Kopenhagen ist das 100. Europapokal-Duell der Münchner in der Allianz Arena. Bayern-Urgestein Thomas Müller war bei den meisten Begegnungen selbst als Spieler mit dabei.

Zum ersten Mal wurde in der Allianz Arena in der Saison 2005/2006 Champions League gespielt. Damals hieß der Gegner FC Brügge (Endstand 1:0), für die Münchner liefen unter anderem noch Oliver Kahn, Roy Makaay und Mehmet Scholl auf.

In den Folgejahren wurde Eigengewächs Thomas Müller zu dem großen Aushängeschild des FC Bayern im Europapokal, steht er doch schon seit 2008 im Profi-Kader des deutschen Rekordmeisters.

Vor dem Jubiläumsspiel in der Allianz Arena erinnerte sich der 34-Jährige noch genau an seine Top-Drei-Momente aus 74 Europapokal-Spielen in dem Münchner Fußballtempel.

"Meine Top drei sind das Finale dahoam, der 4:0-Halbfinalsieg gegen den FC Barcelona 2013 und das Achtelfinale gegen Juventus Turin 2016, das wir in der Verlängerung mit 4:2 gewannen", meinte Müller im Interview mit dem "kicker".

FC Bayern: Müller freut sich auf das "extra Kribbeln"

Das legendäre Champions-League-Endspiel 2012 ging gegen den FC Chelsea zwar im Elfmeterschießen verloren. Trotzdem hat Müller das Finale dahoam noch in besonderer Erinnerung. Vor allem sein Kopfballtor zum zwischenzeitlichen 1:0 für den FC Bayern, durch das seine Mannschaft schon wie der sichere Champions-League-Sieger aussah: "Diese brutale Explosion an Emotionen war unglaublich, so intensiv habe habe ich sie nie wieder gespürt wie in diesem Moment."

Die Europapokal-Abende in der Allianz Arena sind auch für den erfahrenen Müller immer noch etwas ganz spezialles, wie er selbst betonte: "Die Atmosphäre in der Champions League ist natürlich schon etwas Besonderes. Wenn das Flutlicht angeht und die Champions-League-Hymne läuft, entsteht bei den Fans und Spielern noch einmal ein extra Kribbeln."

Mit 74 Europapokal-Einsätzen in der Allianz Arena führt Thomas Müller die Liste der Bayern-Spieler mit den meisten Spielen klar an.