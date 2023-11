Wechsel zum FC Bayern? Papa Wirtz gibt Update

IMAGO/RHR-FOTO

Beim FC Bayern im Gespräch: Florian Wirtz

Dass Bayer Leverkusen nach zwölf Bundesliga-Spieltagen in der Tabelle vor dem FC Bayern an der Spitze steht, ist auch Offensiv-Star Florian Wirtz zu verdanken. Schon länger soll der 20-Jährige in München auf dem Zettel stehen, angeblich plant der Rekordmeister einen Vorstoß im kommenden Sommer. Nun hat sich sein Vater und Berater Hans zu den Spekulationen geäußert.

"Florian will 2024 mit Leverkusen Deutscher Meister und dann noch Europameister mit der Nationalelf werden. Er hat noch einen langfristigen Vertrag bei Bayer – ich sehe derzeit nicht, dass sich daran zum Saisonende etwas verändert", erklärte Wirtz senior auf "Bild"-Nachfrage.

Das aktuelle Arbeitspapier seines Sohnes ist noch bis 2027 gültig, entsprechend tief müsste der FC Bayern in die Tasche greifen, um Leverkusen von einem Transfer zu überzeugen. Mindestens 120 Millionen Euro werden als Ablöse gehandelt.

Papa Wirtz betonte: "Wir sind mit Bayer 04 ziemlich auf einer Linie. In Leverkusen baut sich gerade etwas sehr gut zusammen – Florian ist ein Baustein davon. Und es macht Sinn, wenn dieser Baustein noch ein bisschen liegen bleibt."

Wirtz ist einer der Hauptdarsteller in Bayers Fabel-Saison. Acht direkte Torbeteiligungen (drei Treffer, fünf Vorlagen) stehen für den Mittelfeldstar nach zwölf Einsätzen bereits zu Buche, auch in der Europa League glänzte er.

Florian Wirtz angeblich offen für Wechsel zum FC Bayern

Leverkusen will den Youngster, der nach seinem Kreuzbandriss vor eineinhalb Jahren stärker denn je zurückgekommen ist, unbedingt noch eine gewisse Zeit halten, idealerweise bis zum Sommer 2025.

Im übernächsten Jahr soll ein Wechsel dann allerdings "zu 100 Prozent" über die Bühne gehen, enthüllte "Sky"-Reporter Florian Plettenberg unlängst.

Wirtz selbst soll einem Engagement beim FC Bayern alles andere als abgeneigt sein und sich einen Abgang nach der Heim-EM im kommenden Jahr gut vorstellen können.