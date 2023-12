Nächster Top-Klub heiß auf VfB-Knipser Guirassy

IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Serhou Guirassy spielt beim VfB Stuttgart die beste Saison seiner Karriere

Serhou Guirassy will sich am Wochenende weiter durch die Bundesliga ballern, trifft mit seinem VfB Stuttgart am Samstagabend (ab 18:30 Uhr) zu Hause auf Werder Bremen. Derweil nehmen die Wechselgerüchte um den Top-Stürmer weiter an Fahrt auf.

In den letzten Wochen wurde der Stuttgarter Torjäger, der es bis dato auf überragende 15 Tore in zehn Bundesliga-Einsätzen in der laufenden Saison bringt, bereits mit Top-Klubs aus Italien, England und Spanien in Verbindung gebracht. So soll unter anderem Atlético Madrid mit einer Verpflichtung des Guineers liebäugeln, auch die AC Mailand soll an Guirassy dran sein.

Laut eines "Bild"-Berichts ist nun ein weiterer europäischer Spitzenverein in das Werben um den 27-Jährigen eingestiegen. Manchester United soll ebenfalls ein Auge auf Guirassy geworfen haben, der beim VfB Stuttgart die beste Saison seiner bisherigen Profi-Karriere spielt.

Der Mittelstürmer soll einer von gleich mehreren Optionen für die Offensive sein, den der englische Rekordmeister aktuell genauesten unter die Lupe nimmt.

Erst im vergangen Sommer hatten die Red Devils schlappe 75 Millionen Euro für die dänische Sturm-Hoffnung Rasmus Höjlund ausgegeben. Der 20-Jährige kommt in der englischen Premier League bis dato aber nur schwer zurecht und steht nach neun Einsätzen noch immer ohne Saisontor da.

Guirassy wohl für 17,5 Millionen Euro zu haben

Nach Informationen der Zeitung soll sich Guirassy von dem kolportierten Interesse von ManUnited an seiner Person geschmeichelt fühlen. Direkten Kontakt habe es zwar noch nicht gegeben zwischen Klub und Spieler. Allerdings ließ der Angreifer in der jüngeren Vergangenheit bereits durchblicken, dass er einen Abschied schon im bevorstehenden Januar-Transferfenster nicht in Gänze ausschließe.

Aufgrund einer Ausstiegsklausel müsste ManUnited ebenso wie andere Interessen auch vergleichsweise wenig Geld für Guirassy an den VfB überweisen, nämlich nur 17,5 Millionen Euro. Das Tauziehen um den Stuttgarter Top-Torjäger hat gerade erst begonnen.