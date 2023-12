Medien: FC Bayern führte konkrete Gespräche über Barca-Star

IMAGO/Gerard Franco

Der FC Barcelona plant auch in Zukunft mit Ronald Araujo (r.)

Der FC Bayern ist bei der Suche nach einem neuen Abwehrspieler beim FC Barcelona fündig geworden, wie zuletzt berichtet wurde. Zu einem Wechsel kommt es jedoch nicht, wenngleich das Münchner Interesse sehr groß gewesen sein soll.

Der FC Bayern hat konkrete Gespräche über einen Transfer von Ronald Araújo vom FC Barcelona geführt. Das vermeldet "Bild" im Podcast "Bayern-Insider".

Von Erfolg gekrönt seien diese jedoch nicht gewesen: Man habe schnell gemerkt, dass der amtierende spanische Meister seinen Abwehrchef nicht abgeben wird. Ähnlich hatte zuletzt schon die Zeitung "Sport" berichtet. Demnach wurde von Seiten des Barca-Umfelds versichert, dass der uruguayische Nationalspieler ein fester Bestandteil des Kaders von Cheftrainer Xavi bleibt.

Zudem hatte das Blatt berichtet, dass bislang keinerlei Kontaktaufnahme seitens des FC Bayern zum Spieler stattgefunden habe. Araújo selbst habe ohnehin kein Interesse an einem Abschied aus Barcelona.

Zuvor hatten "Sky" sowie das Portal "El Nacional" einen möglichen Mega-Transfer des 24-Jährigen zum deutschen Rekordmeister ins Spiel gebracht. Die mögliche Ablösesumme wurde auf 75 Millionen Euro beziffert.

Neuer Name beim FC Bayern im Gespräch

Ronald Araújo war 2020 vom uruguayischen Klub Boston River für rund 4,7 Millionen Euro verpflichtet worden. Im April 2022 hatte er seinen Vertrag beim FC Barcelona um vier Jahre bis 2026 verlängert.

Derweil geht die Suche nach einem neuen Abwehrspieler für den FC Bayern offenbar in Spanien weiter. "Bild" zufolge sondieren die Münchner Kaderplaner weiterhin den Markt in der Primera División. Ein Name, der womöglich ins Raster des Bundesliga-Serienmeisters fallen könnte, sei demnach Arnau Martínez vom FC Girona.

Die Notwendigkeit eines weiteren Verteidigers hat sich auch durch die Transfer-Strategie des FC Bayern im vergangenen Sommer ergeben. In Benjamin Pavard (Inter Mailand) und Josip Stanisic (Leihe zu Bayer Leverkusen) wurden gleich zwei Spieler abgegeben, die sowohl in der Innenverteidigung als auch auf der rechten Außenbahn spielen können.