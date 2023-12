Matthäus über Trapp-Patzer: "Wirklich schlecht ausgesehen"

IMAGO/Jan Huebner

Kevin Trapp patzte vor dem entscheidenden 1:2

Kevin Trapp gehört seit Jahren zu den zuverlässigsten Torhütern in der Fußball-Bundesliga. Am Donnerstagabend allerdings patzte der Schlussmann von Eintracht Frankfurt, als er in der Europa Conference League gegen PAOK Saloniki einen Distanzschuss falsch abwehrte und somit das zweite Gegentor mit verschuldete. Wie schätzte "RTL"-Experte Lothar Matthäus die entscheidende Szene ein?

In der 73. Spielminute traf Andrija Zivkovic entscheidend für die Gäste aus Thessaloniki zum 2:1-Endstand. Der Serbe konnte aus wenigen Metern ungefährdet einschieben, nachdem Frankfurts Keeper Kevin Trapp einen Distanzschuss von PAOK-Spieler Brandon nur nach vorne abklatschen lassen konnte. Ein ungewöhnlicher Fehler des deutschen Nationalspielers, befand auch Lothar Matthäus in seiner Spielanalyse als "RTL"-Experte.

"Es sollte lieber im Training als in so einem Spiel passieren, aber es passiert! Da hat er wirklich schlecht ausgesehen. Ich halte ihn für einen Torhüter der Extra-Klasse. Er ist einer der besten Torhüter in Europa, aber heute eben dieser bittere Moment für ihn", so der 62-Jährige über die entscheidende Szene in dem Spitzenspiel in der Europa Conference League.

Durch die Heimniederlage der Eintracht ist bereits ein Spiel vor Ende der Gruppenphase klar, dass PAOK Saloniki als Erster aus der Gruppe G herausgehen wird. Frankfurt hingegen steht vorzeitig als Zweiter fest, was zur Folge hat, dass die Adlerträger im kommenden Jahr zunächst in einer Playoff-Runde zwei Extra-Spiele vor dem Achtelfinale haben werden.

Playoff-Duell im Februar 2024 für die Eintracht

"Mit diesem Fehler ist die Chance jetzt vertan, noch direkt ins Achtelfinale einzuziehen", erkannte auch Rekordnationalspieler Matthäus.

Er sprang Trapp allerdings noch einmal zur Seite: "Die Mannschaft verliert und gewinnt zusammen. Vorne hätte man auch einige Tore mehr machen können, um ein Ergebnis zu erzielen, das gereicht hätte. Sie müssen jetzt in die Playoffs, die Spieler müssen aus den Situationen heute lernen", so der TV-Experte, der dennoch fest mit dem Einzug der Frankfurter in das Achtelfinale der Conference rechnet.

Die Playoffs sind für den 15. und 22. Februar angesetzt, die eigentliche K.o.-Phase in dem Wettbewerb startet dann am 7. März.