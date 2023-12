Anton lockt nicht nur Nagelsmann

IMAGO/Ralf Poller/Avanti

Waldemar Anton beerbte Wataru Endo als VfB-Kapitän

Waldemar Anton ist der Abwehrchef und Kapitän des VfB Stuttgart. Mit seinen guten Leistungen spielt er sich in den Fokus - auch in den von Bundestrainer Julian Nagelsmann? Für seine sportliche Zukunft hat Anton offenbar eine klare Tendenz.

Es ist ja nicht so, dass die deutsche Fußball-Nationalmannschaft in den vergangenen Wochen, Monaten und Jahren durch eine besondere Präsenz oder hervorstechenden Leistung in der Abwehr aufgefallen wäre. Insofern ist es eigentlich keine Überraschung, dass Waldemar Anton ein heißer Kandidat für den neuen Bundestrainer Julian Nagelsmann ist.

Mit Ruhe und Selbstbewusstsein hält der 27-Jährige die Abwehr des Bundesligadritten zusammen. Er ist laut VfB-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth ein absoluter Leader. "Alles, was seinen Beruf und seine Aufgaben betrifft, nimmt er sehr ernst. Zu jedem Zeitpunkt, in jedem Training, in jedem Spiel", erklärte Wohlgemuth. "Er ist ein Vollprofi, der sich mit jeder Faser auf das konzentriert, was von ihm erwartet wird. Die anderen schauen zu ihm auf und nehmen sich ein Beispiel an ihm."

Waldemar Anton vom VfB Stuttgart ist tiefenentspannt

Für Nagelsmann, der zuletzt lautstark von mehr "Workern" in der Nationalelf sinnierte, wäre Anton demnach wohl eine echte Option. Der Stuttgarter selbst nimmt die Nationalteam-Gerüchte gelassen.

"Ich bin ganz entspannt. Ich warte ab, was sich ergibt, und mache mir keinen Kopf darüber. Ob es am Ende reicht, wird der Bundestrainer entscheiden", sagte Anton dem "kicker".

Der Höhenflug von Anton und dem VfB weckt natürlich Begehrlichkeiten. Laut "kicker" zeigte Bayer Leverkusen in diesem Jahr schon Interesse und werde im kommenden Sommer neuen Versuch unternehmen. Konkreter sei ein Versuch des VfL Wolfsburg gewesen, der aber ohne Erfolg blieb. Auch im Ausland sei man schon auf Anton aufmerksam geworden. Bislang sei all das aber abgeblockt worden.

Denn die Marschroute des VfB Stuttgart ist klar : Der Kapitän soll seinen Vertrag, der noch bis 2025 läuft, vorzeitig verlängern. Wie der "kicker" schreibt, sei der VfB-Profi auch nicht abgeneigt, erste Gespräche laufen. "Im Fußball kann es schnell gehen. Ich bin sehr froh, beim VfB zu sein und das Vertrauen zu spüren. Solange meine Familie und ich glücklich sind, wird es schwer, den VfB zu verlassen." Sätze, die VfB-Fans sicher gerne hören.