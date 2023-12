Wildert Newcastle im Winter beim BVB?

IMAGO/Anke Waelischmiller/Sven Simon

BVB-Profi Julian Ryerson (r.) soll das Interesse von Newcastle United geweckt haben

Mit seinem Treffer beim Remis in der Fußball-Bundesliga gegen Bayer Leverkusen (1:1) stellte Julian Ryerson einmal mehr unter Beweis, wie wichtig er für Borussia Dortmund ist. Der BVB-Außenverteidiger wird nun aber mit einem Wechsel in die Premier League in Verbindung gebracht.

Wie das italienische Portal "tuttomercatoweb.com" berichtet, hat Newcastle United die Fühler nach Ryerson ausgestreckt. Demnach beobachten die Magpies die Entwicklung des Norwegens schon lange.

Auch bei anderen, namentlich nicht genannten, Premier-League-Klubs soll Ryerson auf dem Zettel stehen.

Konkret seien die Bemühungen von Newcastle oder anderen Interessenten allerdings noch nicht. Das könne sich allerdings im Wintertransferfenster ändern.

Ryerson ist beim BVB gesetzt

Borussia Dortmund dürfte allerdings kein Interesse daran haben, Ryerson im Winter zu verkaufen. Der 26-Jährige ist in dieser Saison zumeist gesetzt. Wettbewerbsübergreifend stehen drei Tore und eine Vorlage in 16 Spielen zu Buche.

Zehn Mal durfte er in der Bundesliga von Beginn an ran. In der Champions League verpasste der Nationalspieler nur ein einziges Spiel krankheitsbedingt, ansonsten stand er in allen Duellen über die volle Distanz auf dem Platz.

Dabei profitiert Ryerson auch von seiner Vielseitigkeit. Der Allrounder kann sowohl als Rechts- als auch als Linksverteidiger spielen.

Ryerson war im Januar 2023 für fünf Millionen Euro vom 1. FC Union Berlin zu Borussia Dortmund gewechselt. Beim BVB ist der Vertrag des Norwegers noch bis 2026 datiert.

Ryerson selbst fühlt sich bei den Schwarz-Gelben offenbar sehr wohl. "Ich freue mich immer auf ein Heimspiel, das ist immer besonders. Eigentlich sind wir eine Macht zu Hause, das spürt man auch auf dem Feld, wenn die Fans hinter uns stehen", sagte er Ende November in einem Interview auf dem YouTube-Channel des BVB.