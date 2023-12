Kult-Kommentator warnt BVB-Trainer Terzic nach Wutrede

IMAGO/RHR-FOTO

BVB-Trainer Edin Terzic ärgerte sich über eine Entscheidung von Schiri Daniel Siebert

Überaus glücklich erkämpfte sich Borussia Dortmund einen Punkt bei Bayer 04 Leverkusen. Edin Terzic war nach dem Spiel dennoch auf 180. Grund dafür war die Leistung von Schiedsrichter Daniel Siebert, der ein angebliches Foul an Karim Adeyemi im Strafraum nicht ahndete. TV-Legende Marcel Reif sieht die Wutrede des BVB-Trainers kritisch.

"Wir diskutieren Woche für Woche über den VAR, über klare Fehlentscheidungen, über Handspiel und Foulspiel, und heute ist es zu wenig?", polterte Terzic, der sich stark benachteiligt fühlte, bei "DAZN": "Das ist es, was mich komplett aus der Fassung bringt, weil das nicht gerecht ist. Das ist der klarste Elfmeter heute."

Im Fokus seiner Wutrede stand ein vermeintlich elfmeterwürdiges Foul von Leverkusens Abwehrspieler Edmond Tapsoba an Karim Adeyemi (73.). Schiedsrichter Daniel Siebert ließ weiterspielen, der Videoassistent griff nicht ein. Kult-Kommentator Marcel Reif kann die Entscheidung des Unparteiischen im Gegensatz zu Terzic durchaus verstehen.

BVB soll aus Entscheidung "keine Verschwörungstheorie machen"

"Wenn er ihn pfeift, dann darf sich niemand beschweren. Sein Fallen verleitet den Schiedsrichter allerdings dazu zu glauben, dass er da mehr draus machen will. Es gab einen Kontakt. Da kommen wir in eine Grauphase", ordnete der Sportjournalist die strittige Szene in der "Bild"-Sendung "Reif ist live" ein.

Der 74-Jährige verwies auf eine ähnliche Situation im Strafraum der Dortmunder, als Exequiel Palacios von Emre Can ungestüm abgeräumt wurde. Auch dort blieb die Pfeife von Siebert stumm. Daher seien die Dortmunder und Terzic "gut beraten, daraus keine Verschwörungstheorie zu machen".

Auch Adeyemi nahm der langjährige Fußball-Kommentator in die Pflicht. "Der Junge hat sich in den letzten Wochen mit einer Schwalbe einen Ruf erarbeitet. Das ist etwas, was der Schiedsrichter eventuell nicht komplett ausblenden kann", glaubt Reif.