FC Schalke 04 ließ Zeitfenster bei VfB-Star verstreichen

IMAGO/Hansjürgen Britsch

Der FC Schalke 04 hat Deniz Undav (M.) offenbar nie angerufen

Deniz Undav ist neben Serhou Guirassy der zweite Top-Stürmer des VfB Stuttgartn. Vor einigen Jahren flirtete der 27-Jährige öffentlich mit dem FC Schalke 04 - doch die Knappen meldeten sich offenbar nie ihm.

Der FC Schalke 04 hat in der jüngeren Vergangenheit das kurze Zeitfenster verpasst, um Bundesliga-Shootingstar Deniz Undav unter Vertrag zu nehmen. Nach Angaben von "Bild" hat der Klub nämlich keinerlei Kontakt zum Stürmer aufgenommen - obgleich sich der Spieler vor rund zwei Jahren selbst angeboten hatte.

Damals spielte Undav noch beim damaligen Belgien-Aufsteiger Union Saint-Gilloise. Den Klub hatte er in der Saison 2020/21 mit 17 Treffern in die erste Liga geschossen, im November 2021 gab er dann dem Sender "Sport1" ein bemerkenswertes Interview.

"Für Schalke würde ich auch in die 2. Liga wechseln - trotz meiner aktuellen Torquote in der ersten Liga. Das könnte ich mir durchaus vorstellen", so Undav, der zu diesem Zeitpunkt im Oberhaus zehn Tore in 14 Spielen erzielt hatte. S04 spielte damals in der 2. Bundesliga.

VfB Stuttgart: Winkt Deniz Undav eine DFB-Nominierung?

Doch weder in der Winterpause der Saison 2021/22 noch im darauffolgenden Sommer erhielt Undav einen Anruf aus Gelsenkirchen - womöglich aus finanziellen Gründen, wie "Bild" ausführte. Als dann der aufstrebende englische Premier-League-Klub Brighton & Hove Albion zuschlug und sieben Millionen Euro überwies, war das Zeitfenster endgültig zu.

Nach einer Saison auf der Insel ließ sich der gebürtige Niedersachse für die Spielzeit 2023/24 derweil an den VfB Stuttgart verliehen. Eine Entscheidung, die sich ausgezahlt hat.

Im Trikot des VfB Stuttgart kommt der Offensivspieler auf neun Tore und zwei Vorlagen - in gerade einmal elf Bundesliga-Einsätzen. Allein in den vergangenen drei Partien gelangen ihm vier Treffer. Kam er zu Saisonbeginn vor allem als Joker für Goalgetter Serhou Guirassy aufs Feld, lässt VfB-Trainer Sebastian Hoeneß mittlerweile mit einer Doppelspitze spielen.

Beim jüngsten 2:0-Sieg gegen Werder Bremen trafen beide Stuttgarter Stürmer. Mittlerweile hat sich Deniz Undav sogar in den Fokus der deutschen Nationalmannschaft gespielt.