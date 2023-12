FC Bayern schmiedet angeblich spektakulären Rache-Plan

IMAGO/Mutsu Kawamori

Federico Valverde (r.) wird beim FC Bayern gehandelt

Angesichts der Bemühungen von Real Madrid um eine Verpflichtung von Alphonso Davies will der FC Bayern einem Medienbericht zufolge im Gegenzug bei den Königlichen wildern.

Wie die Online-Zeitung "El Nacional" vermeldet, ist Mittelfeld-Stratege Federico Valverde das Objekt der Begierde des deutschen Rekordmeisters.

Die Rede ist von einem Rache-Plan der Münchner, Real habe mit dem Lockrufen in Richtung Davies die Wut der Verantwortlichen geweckt. An der Säbener Straße sei man bereit, für eine Verpflichtung von Valverde "bis zum Äußersten" zu gehen, heißt es in dem Bericht.

Das dürfte auch nötig sein, denn der Marktwert des 25 Jahre alte Uruguayers wird auf rund 100 Millionen Euro taxiert. Erst Mitte November hatte Real den Vertrag mit Valverde zudem bis 2029 (!) verlängert.

Verankert ist im neuen Arbeitspapier eine Ausstiegsklausel in Höhe von einer Milliarde Euro.

Federico Valverde nicht zum ersten Mal beim FC Bayern im Gespräch

Möglich machen könnte einen Valverde-Wechsel nach München ausgerechnet Davies' Transfer zu Real.

Zwischen 50 und 70 Millionen Euro müssten die Spanier wohl berappen, um sich die Dienste des 23-jährigen Kanadiers im kommenden Sommer zu sichern - Geld, das der FC Bayern sofort in Valverde reinvestiert?

Der Wahrheitsgehalt des Berichts muss zumindest in Zweifel gezogen werden.

Bei Real gehört der 2016 für fünf Millionen Euro von seinem Heimatklub CA Penarol verpflichtete Profi zu den absoluten Leistungsträgern und inzwischen auch zu den Top-Stars. 224 Pflichtspiele (19 Tore, 18 Vorlagen) für die Madrider stehen bereits in Valverdes Vita.

Es ist jedoch nicht das erste Mal, dass er beim FC Bayern gehandelt wird. Ende 2021 berichteten spanische Medien schon einmal über ein Münchner Interesse.

Auch im vergangenen Sommer ploppten Valverde-Spekulationen rund um die Münchner auf.