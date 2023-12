Hier läuft VfB Stuttgart vs. BVB live im Free-TV und Stream

IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

Der BVB tritt am Mittwochabend beim VfB Stuttgart an

Zum zweiten Mal innerhalb von knapp vier Wochen treffen der VfB Stuttgart und Borussia Dortmund aufeinander. Ab 20:45 Uhr spielen die beiden Traditionsverein einen weiteren Viertelfinalisten im DFB-Pokal aus. Wo wird VfB Stuttgart gegen den BVB live im Fernsehen und Stream übertragen?

Am 11. November trafen das Überraschungssteam der bisherigen Bundesliga-Saison und der deutsche Vizemeister schon einmal in der laufenden Spielzeit aufeinander. Das Duell am elften Spieltag entschieden die Schwaben mit 2:1 für sich, nachdem der BVB eine insgesamt indiskutable Vorstellung im Ländle geboten hatte.

Im Achtelfinale des diesjährigen DFB-Pokals wollen die Dortmund nun alles besser machen und den Stuttgartern in der MHPArena die Grenzen aufzeigen.

Wer setzt sich im K.o.-Duell unter Flutlicht am Mittwochabend durch? Für wen endet der Traum vom Finale in Berlin in dieser Saison jäh? Und wo wird die Partei VfB Stuttgart vs. Borussia Dortmund live im Fernsehen und Stream gezeigt?

Hier läuft VfB Stuttgart vs. BVB live im TV und Stream