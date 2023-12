BVB-Star berichtet von "unglaublichem Gefühl"

IMAGO/Ralf Treese

Thomas Meunier (r.) bestritt am letzten Sonntag sein erstes Saisonspiel für den BVB

Nach gleich mehreren schweren Muskelverletzungen spielte Thomas Meunier bei Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund in diesem Jahr nahezu überhaupt keinerlei sportliche Rolle. Ausgerechnet im Top-Spiel bei Spitzenreiter Bayer Leverkusen (1:1) kam der Belgier am letzten Sonntag zu seinem ersten Saison-Einsatz für den BVB.

Im Dortmunder Auswärtsspiel bei der Werkself wurde der Außenverteidiger in der 84. Minute für Marco Reus eingewechselt und half in der Schlussphase mit, das Remis über die Zeit zu bringen.

Für Meunier, den bei den Schwarz-Gelben schon viele abgeschrieben hatten, ein ganz besonderer Moment: "Es war ein unglaubliches Gefühl", so der 32-Jährige gegenüber BVB-Vereinsmedien. Im gesamten Kalenderjahr 2023 hatte der Verteidiger bis dahin nur zwei Kurzeinsätze in der Bundesliga zu Buche stehen, in der laufenden Saison stand er bis dahin noch überhaupt nicht auf dem Feld für seine Farben.

"Ich war sehr, sehr glücklich. Ich hatte lange auf diesen Moment gewartet", berichtete Meunier, der sich schon seit Oktober wieder im Mannschaftstraining des BVB befindet, bis dato aber noch nicht von Cheftrainer Edin Terzic berücksichtigt worden war.

Bundesliga-Comeback für Meunier "wie eine Belohnung"

"Für mich waren diese sieben, acht Minuten wie eine Belohnung", beschrieb der Belgier seine Emotionen am Tag nach der Partie. Gleichzeitig gab der BVB-Star aber auch Details über Schwierigkeiten auf dem Weg zurück preis.

"Ich vertraue meinem Körper zu 100 Prozent. Aber ich weiß auch, dass ich nicht mehr 20 bin. Das kann oft ein Problem sein, weil ich immer zu viel machen will. Ich fühle mich gut, aber mein Körper ist vielleicht etwas weniger belastbar als früher. Das ist nicht immer einfach. Ich gebe immer alles und das ist vielleicht nicht immer der gute Weg, um gesund zu bleiben", meinte Meunier, der noch noch bis zum Sommer 2024 Vertrag in Dortmund hat.

Insgesamt bringt es Meunier seit 2020 auf 49 Bundesliga-Einsätze für Borussia Dortmund.