Entscheidung bei Leipziger Transfer-Kandidat wohl gefallen

IMAGO/Christian Schroedter

Im Kader von RB Leipzig stehen Veränderungen an

Bei RB Leipzig stehen im Winter Veränderungen im Kader an. Zuletzt wurde unter anderem über einen Abgang von Timo Werner spekuliert, auch Emil Forsberg wurde immer wieder mit einem Transfer in Verbindung gebracht. Bei einem der beiden Kandidaten ist nun offenbar eine Entscheidung gefallen.

Schon seit einigen Wochen ranken sich Gerüchte um einen baldigen Wechsel von Mittelfeldspieler Emil Forsberg zum konzerninternen Schwesterklub New York Red Bulls. Vor Kurzem vermeldete der "kicker", dass der Deal immer weiter Form annimmt.

Nun legt "Bild" nach und berichtet, dass bei Forsberg eine Entscheidung gefallen sei und zwar ungeachtet des geplatzten Transfers von Bryan Zaragoza.

Dieser war zuletzt auch intensiv bei den Roten Bullen gehandelt worden, wechselt nun aber laut übereinstimmenden Medienberichten zum FC Bayern, soll dort ab Sommer 2024 spielen.

Auch ohne die Verpflichtung von Zaragoza, der wohl nur einer von mehreren Kandidaten für die Forsberg-Nachfolge war, soll der Routinier die Leipziger zum Januar nach neun Jahren vorzeitig verlassen. Der Vertrag des Mittelfeldmannes ist eigentlich noch bis Mitte 2025 datiert.

Zuletzt gab es gar Gespräche über eine Verlängerung, doch die RB-Bosse sollen dem Schweden nur "ein marktunüblich niedriges Angebot" gemacht haben.

Angebot von RB Leipzig überzeugt Forsberg nicht

Laut "Bild" hätte Forsberg für eine Ausdehnung seines Arbeitspapiers auf die Hälfte seines bisheriges Gehaltes verzichten sollen. Dieses liegt dem Vernehmen nach aktuell bei rund sieben Millionen Euro im Jahr.

Weil Forsberg die Offerte der Leipziger nicht zusagte, entschloss sich der schwedische Nationalspieler also gegen eine Verlängerung und für einen Wechsel in die nordamerikanische MLS. Dort wartet bereits Schwesterklub New York Red Bulls auf die Dienste des Mittelfeldmannes.

Mit RB Leipzig bestreitet Forsberg bis Weihnachten noch drei Bundesliga-Partien und ein Champions-League-Spiel. Seinen nach neun Jahren vermutlich äußerst emotionalen Heimabschied feiert er am 16.12. gegen Hoffenheim, seine letzte Partie im RB-Dress absolviert am 19.12. beim Auswärtsspiel in Bremen.