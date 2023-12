Transfer-Ziel gibt FC Bayern einen Korb

IMAGO/Domenic Aquilina

Arnau Martínez wurde zuletzt mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht

Während sich der FC Bayern in Bryan Zaragoza bereits einen Offensiv-Neuzugang für den kommenden Sommer geangelt hat, bleibt für den Winter die Verpflichtung eines Abwehrspielers oberstes Ziel der Kaderplaner. Auch hier soll der Blick nach Spanien gehen, wenngleich sich die Münchner angeblich nun eine Absage einhandelten.

Der spanische Abwehrspieler Arnau Martínez hat kein Interesse, seinen Klub FC Girona alsbald zu verlassen. Das berichtet die Sportzeitung "Mundo Deportivo". Der 20-Jährige sehe seine Zukunft vielmehr weiterhin bei der Überraschungsmannschaft der diesjährigen LaLiga-Saison.

Zudem: Martínez habe vonseiten des FC Bayern noch keinerlei Signale vernommen, dass überhaupt ein Interesse an seiner Person besteht.

Erst am Freitag war aus dem "Bild"-Podcast "Bayern Insider" hervorgegangen, dass Martínez ein Kandidat für den FC Bayern sein könnte, da der spanische U21-Nationalspieler das Anforderungsprofil des deutschen Rekordmeisters erfüllt. Seither hatten Spekulationen über einen möglichen Winter-Transfer an Fahrt aufgenommen. Laut dem Portal "Relevo" soll auch Bundesliga-Tabellenführer Bayer Leverkusen ein Auge auf den Spieler geworfen haben.

FC Bayern hat weitere Verteidiger im Blick

Martínez hatte beim FC Girona in der Saison 2020/21 den Sprung zu den Profis und mit den Katalanen zwei Jahre später den Aufstieg ins Oberhaus geschafft.

Schon in seiner Debütsaison in La Liga zählte er zu den absoluten Stammspielern, auch in der spanischen U21-Nationalmannschaft ist er mit bereits zwölf Einsätzen längst eine feste Größe. In der laufenden Saison machte er zehn von 15 möglichen LaLiga-Spielen. Sein Vertrag ist beim FC Girona nur noch bis 2025 gültig.

"Sport Bild" zufolge hat im bevorstehenden Winter-Transferfenster die Verpflichtung eines neuen Innenverteidigers beim FC Bayern absolute Priorität. Neben Arnau Martínez nannte das Sportblatt auch Giorgio Scalvini (Atalanta Bergamo, Vertrag bis 2027) und Clément Lenglet (ausgeliehen von Barcelona zu Aston Villa, Vertrag bis 2026) als mögliche Transferkandidaten.