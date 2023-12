Hoeneß formuliert klaren Titel-Traum mit dem VfB Stuttgart

IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

VfB-Cheftrainer Sebastian Hoeneß

Der VfB Stuttgart reitet weiterhin auf einer großen Erfolgswelle. Nach den jüngsten Bundesliga-Siegen gegen Eintracht Frankfurt (2:1) und Werder Bremen (2:0) sorgten die Schwaben jetzt auch im DFB-Pokal für mächtig Furore und schalteten am Mittwochabend den BVB vollkommen verdient mit 2:0 aus. Im Ländle träumen sie längst vom ersten großen Titelgewinn seit der Deutschen Meisterschaft 2007.

Selbst der Stuttgarter Cheftrainer Sebastian Hoeneß machte nach dem glatten 2:0-Erfolg über Borussia Dortmund kein Geheimnis mehr aus seinen Final-Träumen im DFB-Pokal.

"Wir stehen im Viertelfinale, jetzt brauchen wir auch über nichts anderes mehr zu sprechen", meinte der VfB-Coach auf die Frage, wie groß die Final-Ambitionen der Stuttgarter sind, die in der Vorsaison bereits in der Runde der letzten Vier gestanden hatten.

Hoeneß warnte allerdings vor zu viel Euphorie rund um den Klub: "Wir müssen natürlich mal die Auslosung abwarten, müssen mal schauen, was da kommt. [...] Jetzt sind es noch zwei Spiele zu gehen."

Pokal-Auslosung mit dem VfB Stuttgart am Sonntag

Mit Blick auf die sieben verbliebenen Konkurrenten kann der dreimalige DFB-Pokalsieger VfB Stuttgart neben Bundesliga-Spitzenreiter Bayer Leverkusen mittlerweile getrost als Favorit auf den Titel bezeichnet werden, sind insgesamt doch nur noch drei Erstligisten (neben Leverkusen und Stuttgart noch Borussia Mönchengladbach) im Rennen.

"Ich kann Maxis (Mittelstädt, Anm. d. Red.) Wunsch oder Traum teilen, in Berlin ein Pokalfinale zu spielen. Aber jetzt gehen wir einen Schritt nach dem anderen", bestätigte Hoeneß die Ansicht von VfB-Akteur Maximilian Mittelstädt, der kurz zuvor ebenfalls seine Ambitionen klar formuliert hatte, mit den Schwaben ins Pokal-Endspiel am 25. Mai in Berlin einziehen zu wollen.

Als nächstes steht Ende Januar / Anfang Februar das Viertelfinale in dem Wettbewerb an, die Paarungen dazu werden am kommenden Sonntag ausgelost.