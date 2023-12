Can wütet nach BVB-Aus: "Wir investieren zu wenig"

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Klare Worte von BVB-Kapitän Emre Can

Borussia Dortmunds Kapitän Emre Can hat nach dem desolaten Auftritt im DFB-Pokal beim VfB Stuttgart (0:2) eine schonungslose Analyse abgeliefert. Auch zur Mentalitäts- und Qualitätsfrage äußerte sich der erfahrene BVB-Profi.

"Es war wieder einmal mit dem Ball Katastrophe und gegen den Ball extrem schlecht. Das Anlaufen war extrem schlecht, Zweikämpfe extrem schlecht. Es hat nichts gepasst", sagte Can bei "Sky" mit Blick auf die Leistung der Borussia.

Beim ersten Gegentor durch Serhou Guirassy (54.) sei es für den VfB Stuttgart "zu einfach" gewesen, monierte der Nationalspieler: "Ein Ball durch die Lücke, dann sind wir nicht aggressiv genug. Der Ball geht durch die Beine, das ist einfach nicht gut verteidigt."

Beim BVB müsse sich nun "sehr viel verbessern", forderte Can. "Wir reden immer über die Taktik, die Formation 5-4-1, 4-3-3, 4-4-2. Aber jeder Spieler sollte sich mal an die eigene Nase fassen. Jeder Spieler sollte mal seine eigene Leistung analysieren."

Der Routinier, der sich selbst von der Kritik explizit nicht ausnahm, ergänzte: "Es ist zu wenig. Wir investieren zu wenig, wir pressen zu wenig, mit dem Ball sind wir nicht mutig genug. Jeder kann Fehler machen, aber nur, wenn er auch den Ball möchte. Das müssen wir lernen."

BVB: Qualitätsfrage "schwer zu beantworten"

Der BVB hatte es auch in Stuttgart wie zuletzt im Bundesliga-Spitzenspiel bei Bayer Leverkusen (1:1) mit einer extrem defensiven Herangehensweise versucht und wirkte über weite Strecken der Partie erschreckend passiv. "Wir sind Dortmund, wir sind eine große Mannschaft und so müssen wir auch auftreten. Das machen wir aber momentan nicht", sagte Can.

Die Frage nach fehlender Qualität im Kader sei "schwer zu beantworten", so der BVB-Kapitän. "Wir haben gezeigt, dass wir es können. Deswegen würde ich sagen, es ist keine Qualitätsfrage."

Es sei stattdessen "vielleicht eine Einstellungsfrage, aber es ist einfach nicht gut genug. Da muss viel mehr kommen."