Transfer-Wende? Bayern nimmt Barca-Star ins Visier

IMAGO/Cesar Ortiz / PRESSINPHOTO

Jules Koundé soll auf der Wunschliste des FC Bayern stehen

Die Transferpläne des FC Bayern sind längst ein offenes Geheimnis. Entsprechend viele Spieler werden mit einem Wechsel nach München in Verbindung gebracht. Brandneu auf der Liste ist ein Spieler des FC Barcelona.

Auf drei Positionen herrscht Bedarf, mindestens zwei Neue sollen im Winter kommen: Die Suche des FC Bayern nach Winterverstärkungen läuft auf Hochtouren. Da der Markt kompliziert ist, drohen dem Rekordmeister beschwerliche Wochen. Immerhin: An Kandidaten soll es nicht mangeln.

In den vergangenen Tagen und Wochen wurden bereits zahlreiche Namen an der Säbener Straße gehandelt. Die katalanische Online-Zeitung "El Nacional" bringt nun einen weiteren Hochkaräter beim FC Bayern ins Gespräch: Innenverteidiger Jules Koundé vom FC Barcelona.

Darum hofft der FC Bayern auf einen Koundé-Transfer

Informationen der Zeitung zufolge könnte der 25-Jährige im Winter beim Rekordmeister landen. Weil Barca dringend Geld braucht und Koundé zudem intern nicht unumstritten ist, sollen sich die Münchner berechtigte Hoffnungen auf einen Deal machen.

Der Haken: Koundé soll lediglich innerhalb der Barca-Mannschaft kritisch gesehen werden. Die Verantwortlichen rund um Trainer Xavi hegen dagegen noch volles Vertrauen in den Innenverteidiger und wollen ihn im Winter auf keinen Fall abgeben.

Der gebürtige Pariser soll sich intern mehrfach gegen eine Versetzung auf die rechte Abwehrseite ausgesprochen haben und hat damit laut "El Nacional" Kredit bei seinen Mitspielern verspielt. Zudem kreiden sie ihm angeblich an, auch im Abwehrzentrum nicht die Leistung zu bringen, die für einen Stammplatz nötig ist.

Trainer Xavi beurteilt die Lage offenkundig anders. Er setzte in dieser Saison voll und ganz auf den französische Nationalspieler, der in der laufenden Pflichtspielsaison in 15 Spielen zum Einsatz kam und dabei 14 Mal in der Startelf stand.