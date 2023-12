Kurios: Kein Kontakt zwischen Elgert und Geraerts

IMAGO/Tanja Pickartz

Norbert Elgert betreut die U19 des FC Schalke 04

Beim abstiegsbedrohten FC Schalke 04 steht in der nahenden Winter-Transferperiode wohl ein größerer Umbruch im Kader an. Durchaus denkbar, dass die Königsblauen das schwankende Team dann auch mit hoffnungsvollen Nachwuchskräften aus der Knappenschmiede auffüllen. Dazu bräuchte es jedoch erst einmal Kontakt zwischen U19-Coach Norbert Elgert und Profi-Trainer Karel Geraerts.

Abstiegssorgen statt Aufstiegshoffnungen, das ist die bittere Realität beim FC Schalke 04 nach 14 Spieltagen in der 2. Fußball-Bundesliga. Derzeit steht der Revierklub lediglich auf dem Relegationsplatz. Dazu kommen zahlreiche Berichte unterschiedlicher Medien über miese Stimmung im Team, Probleme in der Kabine und einen insgesamt schlecht zusammengestellten Kader.

Um spätestens ab dem neuen Jahr wieder in die Spur zu kommen, wollen die Schalker im Winter dem Vernehmen nach ausmisten und neue Kräfte ins Zweitliga-Team holen. Verstärken dann auch weitere Talente aus der U19 des Klubs die Mannschaft?

Derzeit ist nicht davon auszugehen. Einerseits, weil Nachwuchs-Chef Norbert Elgert die kommenden Stars lieber "perspektivisch und sinnvoll" einbauen möchte, wie er dem "kicker" sagte.

Andererseits, weil der neue S04-Coach Karel Geraerts, der seit knapp zwei Monaten im Amt ist, bislang offenbar weder Bedarf angemeldet hat noch mit Elgert in Kontakt getreten ist.

Elgert: Schalke-Talente müssen sich den Sprung "verdient haben"

"Wir kennen uns noch gar nicht", verriet der langjährige U19-Trainer und Hervorbringer von späteren Weltstars wie Manuel Neuer, Mesut Özil und Co. dem Fachblatt, das Elgerts Aussage prompt als "verblüffend" einstufte.

"Ich habe mich in der Vergangenheit immer dann gemeldet, wenn ich der Meinung war, dass einer meiner Jungs so weit ist und der Profimannschaft helfen kann", sagte Elgert und fügte zudem an, dass er dieses Vorgehen gemeinsam mit Knappenschmiede-Direktor Mathias Schober "selbstverständlich auch in Zukunft tun" werde.

Abseits des normalen Trainingsbetriebs bei der U19 sei das "unsere Hauptaufgabe, aber es muss eben Sinn ergeben, und die Talente müssen es sich über einen langen Zeitraum verdient und erarbeitet haben", betonte er.