BVB-Keeper nach Pokal-Pleite "extrem angepisst"

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Gregor Kobel (r.) unterlag mit dem BVB beim VfB Stuttgart

Zum zweiten Mal innerhalb weniger Wochen hat Borussia Dortmund vollkommen verdient ein Pflichtspiel gegen den VfB Stuttgart verloren. Nachdem es im November in der Bundesliga eine 1:2-Niederlage setzte, kam der BVB nun im DFB-Pokal mit 0:2 gegen die Schwaben unter die Räder. Der ehemalige VfB-Keeper und heutige BVB-Schlussmann Gregor Kobel zeigte sich nach Spielende am Mittwochabend bitter enttäuscht.

Der Schweizer stellte am "Sky"-Mikrofon zunächst klar, dass die Schwaben den Rasen vollkommen verdient als Sieger verlassen haben, während sein BVB sang- und klanglos im Achtelfinale ausgeschieden ist: "Der VfB hat von Anfang an mehr vom Spiel gehabt und die besseren Chancen gehabt, sie waren mutiger und besser am Ball. Von daher haben wir verdient verloren."

Die Schwarz-Gelben hätten nach Ansicht Kobels "zu viele Chancen zugelassen" und seien schlichtweg "zu ungefährlich gewesen, um hier irgendeine Chance zu haben, das Spiel zu gewinnen."

Borussia Dortmund zeichnet sich die gesamte Spielzeit über schon durch extreme Formschwankungen aus. Starken Leistungen wie den Siegen in der Champions League gegen Newcastle United und AC Mailand folgen häufig eklatante Leistungseinbrüche in der Bundesliga oder nun im DFB-Pokal.

BVB verpasst erste Final-Teilnahme seit 2021

Auch hierüber zeigte sich der BVB-Torhüter arg frustriert: "Warum wir diese Ausschläge haben, müssen wir uns natürlich angucken. Da reden wir ja auch schon die ganze Zeit drüber. Das ist ein Problem, das müssen wir besser machen. Ich bin mega angepisst. Es war wieder eine Riesenchance, einen Pokal zu gewinnen, nachdem auch schon gute Mannschaften raus sind. Dass wir die hier mit so einem Auftritt liegenlassen, tut extrem weh."

Seit dem letzten Titelgewinn im DFB-Pokal im Jahr 2021 müssen die Westfalen damit auf die nächste Endspiel-Teilnahme in Berlin warten. 2022 war im Achtelfinale gegen den FC St. Pauli Schluss, in der letzten Saison endete die Pokalreise gegen den späteren Sieger RB Leipzig.