FC Bayern bestätigt nächste Spiel-Absage

IMAGO/kolbert-press/Ulrich Gamel

Nächste Spiel-Absage beim FC Bayern

Das Münchner Winter-Wetter wirbelt die Spielpläne beim FC Bayern weiter durcheinander.

Auch die für den kommenden Sonntag angesetzte Partie der U23 des deutschen Rekordmeisters in der Regionalliga Bayern gegen Greuther Fürth II kann nicht wie geplant stattfinden.

Die Stadt München habe das Stadion an der Grünwalder Straße für das Wochenende gesperrt, teilte der FC Bayern mit. Aufgrund des Wintereinbruchs sei die Sicherheit auf den Tribünen und Anfahrtswegen nicht garantiert.

Vor der Absage des Fürth-Spiels war auch das Auswärtsspiel beim 1. FC Nürnberg II angesichts der widrigen Witterungsbedingungen verschoben worden.

Zudem wurden bereits im Oktober die Partie gegen den TSV Buchbach (wegen der FIFA-Abstellungsperiode) sowie bei Viktoria Aschaffenburg (wegen eines größeren Grippe- und Corona-Ausbruches in der Mannschaft und im Teamumfeld der Gastgeber) abgesagt.

Das Nachholspiel in Aschaffenburg steigt am 24. Februar, für die drei anderen Parteien gibt es bislang keine Ersatztermine. Das Team von Trainer Holger Seitz ist nun vorzeitig in der Winterpause und absolvierte in der ersten Saisonhälfte nur insgesamt 18 Spiele.

FC Bayern pocht auf "Sicherheit" der Fans

Das Wetter-Chaos in München hatte auch zur Absage der Bundesligapartie gegen Union Berlin am vergangenen Wochenende geführt. Nachgeholt wird die Begegnung am 24. Januar (20:30 Uhr).

"Wir bedauern es sehr, dass wir das Spiel absagen müssen, aber die Sicherheit unserer Fans und der Anhänger von Union Berlin genießt absolute Priorität. Zudem ist die Zufahrt zur Allianz Arena durch zahlreche Straßensperrungen und diverse Ausfälle bei den öffentlichen Verkehrsmitteln nicht gewährleistet", begründete Vorstandschef Jan-Christian Dreesen die Entscheidung.

In München hatte es am Freitag und Samstag heftige Schneefälle gegeben. Der Nahverkehr ist nach wie vor stark beeinträchtigt.