Hadert Bayern-Leihgabe Stanisic mit dem Bayer-Wechsel?

IMAGO/RHR-FOTO

Josip Stanisic steht noch bis 2026 beim FC Bayern unter Vertrag

Im Sommer wechselte Josip Stanisic überraschend per Leihe vom FC Bayern zu Bayer Leverkusen. Von diesem Wechsel erhoffte sich der Kroate höhere Einsatzzeiten, um sich nachhaltig für einen Platz bei den Münchnern zu empfehlen.

Wirklich glücklich ist der 23-Jährige aber noch nicht. Obwohl der vielseitige Verteidiger in den beiden letzten Spielen gegen BK Häcken in der Europa League und gegen den SC Paderborn im DFB-Pokal gleich drei Vorlagen ablieferte, läuft es für ihn bei der Werkself noch nicht rund.

"Es könnte natürlich für mich persönlich auch besser laufen. Es wäre eine Lüge, wenn ich sagen würde, es ist alles perfekt. Aber ich bin hier, um der Mannschaft zu helfen. Es ist, wie es ist", so Stanisic nach dem Pokalspiel gegen den Zweitligisten.

FC Bayern: Leihgabe Stanisic gibt sich weiter kämpferisch

Warum aber gehört Stanisic bisher noch nicht zum Stammpersonal der Leverkusener? Dafür hat er eine Antwort parat: "Ich bin später zur Mannschaft dazugekommen, war gegen die Bayern leider auch krank, und Odi (Odilon Kossounou; Anm. d. Red.) hat es bis dahin auch überragend gemacht - und macht es auch weiter überragend."

Trotzdem will der 16-malige kroatische Nationalspieler weiterkämpfen und seine Mannschaftskollegen unterstützen: "Natürlich bleibe ich weiter dran und versuche, wenn ich spiele, mein Bestes zu geben. Es hilft auch nichts, schlechte Stimmung in die Mannschaft zu bringen."

"Natürlich gibt es Tage, an denen ich schlechtere Laune habe, aber das ist einfach meine Natur - ich bin einfach jemand, der immer spielen will", so der gebürtige Münchner weiter.

Vor allem Anfang des nächsten Jahres könnte Stanisic auf deutlich mehr Einsatzzeiten kommen. Dann sind mit erwähntem Kossounou und Edmond Tapsoba gleich zwei direkte Konkurrenten beim Afrika-Cup und müssen ersetzt werden.