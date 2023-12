Medien: FC Bayern hat nächsten Sommer-Transfer im Blick

IMAGO/Laurent SANSON

Leny Yoro soll auch weiterhin auf dem Zettel des FC Bayern stehen

In Nestory Irankunda und Bryan Zaragoza hat der FC Bayern bereits zwei Offensiv-Transfers für den kommenden Sommer eingetütet. Auch die Münchner Defensive könnte zur neuen Saison Verstärkung bekommen, heißt es nun. Im Blickfeld steht ein Shootingstar aus Frankreich.

Der französische U21-Nationalspieler Leny Yoro ist ein "heißer Kandidat" beim FC Bayern. Das berichtet "Sky". Der gerade einmal 18-Jährige könnte im kommenden Sommer verpflichtet werden, schon jetzt beobachte der deutsche Rekordmeister das Top-Talent intensiv.

Leny Yoro zählt zu den großen Entdeckungen der laufenden Ligue-1-Saison. Der Innenverteidiger startet aktuell bei Lille OSC durch, wo sein Vertrag bis 2025 datiert ist.

Neu sind die Gerüchte um den FC Bayern und den Abwehrspieler keineswegs. Schon im Sommer war der Youngster mit einem Wechsel zum Münchner Spitzenklub in Verbindung gebracht worden, auch dem BVB wurde Interesse nachgesagt.

Ende November hatte dann das Portal "Foot Mercato" vermeldet, dass der Youngster weiterhin im Blickfeld der Münchner steht. Allein sei der deutsche Rekordmeister jedoch nicht: Auch Real Madrid und PSG sollen die Fühler nach Yoro ausgestreckt haben. PSG wolle einen Transfer sogar schon im Winter unter Dach und Fach bringen, um die Konkurrenz auszustechen, hieß es in dem Bericht.

Bayern-Flirt Yoro startet in der Ligue 1 durch

Klar ist, dass der FC Bayern durchaus Verstärkung für die Abwehrzentrale sucht. Allerdings benötigt Cheftrainer Thomas Tuchel schon im Winter neues Personal, um den akuten Personalengpass zu beheben. Yoro wird "Sky" zufolge aber eher als Mann für die Zukunft betrachtet.

Der Rechtsfuß durchlief in Lille in den vergangenen Jahren alle Nachwuchsmannschaften, bereits in der Saison 2021/22 feierte er sein Debüt in der Ligue 1. Kam er in der Spielzeit 2022/23 eher vereinzelt zum Zug, ist er mittlerweile aus der Mannschaft des Tabellenvierten nicht mehr wegzudenken. In seinen bisher 13 Saison-Einsätzen gelangen ihm sogar zwei Tore.