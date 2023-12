Hummels in der EM-Startelf? Matthäus äußert Zweifel

IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

Mats Hummels war beim BVB zuletzt einer der wenigen Lichtblicke

In den vergangenen Wochen lieferte Mats Hummels für Borussia Dortmund eine starke Leistung nach der anderen ab. Gegen RB Leipzig jedoch handelte sich der BVB-Verteidiger bereits in der Anfangsphase einen vermeidbaren Platzverweis ein. Dietmar Hamann und Lothar Matthäus ordnen die Auftritte des Routiniers ein.

"Wie die gesamte Mannschaft des BVB hatte Mats Hummels stärkere und schwächere Spiele. Der Mannschaft mangelt es etwas an Stabilität. Allerdings ist er mit seiner Erfahrung und Routine, dem Stellungsspiel und der Organisation der große Stabilisator, wenn die Ergebnisse stimmen", sagte Matthäus dem "kicker".

"Gerade in der Champions League, in den engen Auswärtsspielen, war er der überragende Spieler", ergänzte der Rekordnationalspieler und dürfte damit insbesondere auf die Leistung des deutschen Nationalspielers bei der AC Mailand anspielen, wo Hummels von der UEFA mit dem "Man of the Match"-Award geehrt wurde.

BVB: Hummels "natürlich ein Kandidat für die EM"

Im San Siro mit einer Weltklasse-Leistung, gegen RB Leipzig der Buhmann: Mats Hummels ist mit schwankenden Leistungen das Sinnbild der BVB-Saison. Dennoch will Ex-Profi Dietmar Hamann den Weltmeister von 2014 noch einmal besonders hervorheben: "Die Mannschaft der Borussia tut sich derzeit schwer. Es gibt Ausschläge nach oben, aber teils auch unterirdische Leistungen. Mats Hummels ist da noch einer der Lichtblicke."

Deshalb stünde Hummels wohl auch in der DFB-Startelf "wenn die Europameisterschaft morgen beginnen würde", so Hamann weiter: "Er ist für die Mannschaft unglaublich wichtig, denn sie braucht Führung. Der Bundestrainer steht schon schwer unter Druck. Da brauchst du Spieler, die stressresistent sind. Das ist er."

Matthäus ist davon hingegen nicht ganz überzeugt. Zwar sei der 78-fache Nationalspieler "natürlich ein Kandidat für die EM", dennoch könnte der BVB-Star nicht zum Konzept von Julian Nagelsmann passen. "Es kommt sehr darauf an, wie die Nationalmannschaft spielen wird. Denn zu viele freie Räume hinter ihm darf es nicht geben, dann wird es wegen seines Geschwindigkeitsdefizites problematisch", so der TV-Experte.