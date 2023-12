Brisante Spekulationen um Nagelsmann-Wechsel zum BVB

motivio via www.imago-images.de

Übernimmt Julian Nagelsmann (l.) für Edin Terzic beim BVB?

Vorerst nur bis zur Heim-EM ist Julian Nagelsmann als Bundestrainer für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft verantwortlich. Danach könnte der 36-Jährige ins Tagesgeschäft zurückkehren - auf der Bank des BVB?

Ein entsprechendes Gedankenspiel machte "Bild"-Sportchef Walter M. Straten in seiner Kolumne "Die Lage der Liga" auf.

Der zuletzt von Ex-Bundesligaprofi Jan Aage Fjörtoft ins Gespräch gebrachte Erik ten Hag (Manchester United) sei "kein ernsthafter Schattenmann" beim BVB, schrieb der Journalist. Nagelsmann hingegen wäre demnach ein "sicher ein Kandidat", sollte er nach der EM eine Rückkehr in den Vereinsfußball in Erwägung ziehen.

BVB-Boss Hans-Joachim Watzke gilt seit langem als Bewunderer Nagelsmanns, wollte diesen bereits mehrfach nach Dortmund holen und setzte sich auch für dessen Anstellung beim DFB ein.

Amtsinhaber Edin Terzic ist nach den zuletzt enttäuschenden Leistungen und Ergebnissen im Liga-Alltag rund um den BVB längst nicht mehr unumstritten. Aber: Die Klub-Führung soll vorerst weiter hinter dem 41 Jahre alten Sauerländer stehen.

"Bild" zufolge ist auch der Jahresabschluss gegen den FSV Mainz 05 am Dienstag (20:30 Uhr) kein "Endspiel" für Terzic. Es solle jedoch nach der Partie eine Analyse der nur in der Champions League zufriedenstellenden Hinrunde erfolgen. Beim BVB soll die Hoffnung vorherrschen, dass ein Sieg gegen Mainz vorerst Ruhe in die Diskussionen um den Chefcoach bringt.

BVB mit Rückstand auf die Champions-League-Plätze

Terzic war vor dem 1:1 beim FC Augsburg am Samstag im "Sky"-Interview auf die Gerüchte um ten Hag angesprochen worden. "Das ist etwas, das ich nicht stoppen kann", sagte der BVB-Übungsleiter.

Er sei "jemand, der gerne vorweggeht. Ich übernehme gerne Verantwortung und kämpfe auch gerne. Wenn ich das nicht tue, kann ich nicht erwarten, dass andere es für mich machen", gab sich Terzic kämpferisch.

In den letzten sieben Ligaspielen gab es für die Dortmunder nur einen Sieg. Vor dem Mainz-Duell hat der BVB als Tabellenfünfter bereits fünf Punkte Rückstand auf die Champions-League-Ränge. Auch der Vorsprung auf die Verfolger ist zusammengeschmolzen.