Diese Stürmer werden als Guirassy-Nachfolger gehandelt

Serhou Guirassy ist Top-Torjäger beim VfB Stuttgart

Die Gerüchteküche um Top-Stürmer Serhou Guirassy vom Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart brodelt auch in der letzten Woche vor der Weihnachtspause heiß weiter. Nun werden zwei neue Personalien gehandelt, sollte der Torjäger das Ländle tatsächlich im kommenden Januar verlassen.

Laut "Sky" stellt sich die Causa Serhou Guirassy derzeit wie folgt da: Der VfB Stuttgart will seinen Superknipser, der schon 16 Mal in 13 Bundesliga-Saisonspielen getroffen hat, unbedingt behalten.

Alle Abwanderungsgedanken bei dem 27-Jährigen wollen die Schwaben möglichst mit der sportlichen Perspektive schlagen, dass der VfB in der kommenden Saison im Europapokal, womöglich sogar in der Champions League spielen könnte.

Grundsätzlich soll der Guirassy nach Informationen des TV-Senders auch dazu tendieren, über den Winter hinaus in Stuttgart zu bleiben. Allerdings: Sollte ein potenzieller Abnehmer die Ausstiegsklausel von kolportiert knapp 20 Millionen Euro bezahlen und dem Guineer auch noch ein deutlich höheres Gehalt als der VfB anbieten, könnte es noch zu einem Umdenken bei dem Angreifer kommen.

Um für diesen Fall gewappnet zu sein, schaut sich der VfB Stuttgart auf dem Spielermarkt in Fußball-Europa derzeit besonders intensiv nach treffsicheren Mittelstürmern um.

Nach "Sky"-Angaben sind dabei zwei Spieler besonders ins Visier geraten.

VfB Stuttgart hat zwei Torjäger auf dem Radar

Zum einen wird der Name Simon Banza gespielt. Der 27-Jährige ist derzeit der treffsicherste Stürmer in der portugiesischen Primeira Liga, hat für seinen Klub Sporting Braga bereits 13 Mal in 14 Spielen getroffen. Was den VfB-Scouts wohl besonders gefällt: Banza traf auf in den Vorsaisons jeweils zweistellig in der portugiesischen Meisterschaft, hat also seine Konstanz in den letzten Jahren bereits unter Beweis gestellt.

Der Nationalspieler des Kongo besitzt in Braga allerdings noch einen langfristigen Vertrag bis 2027, der VfB Stuttgart käme wohl wenn überhaupt für ein Leihgeschäft infrage.

Zum anderen wird auch der Name Antonio Sanabria am Neckar gehandelt. Der ebenfalls 27-Jährige steht beim FC Turin in der italienischen Serie A unter Vertrag. Der 32-malige paraguayische Nationalspieler zeigte sich bisher in seiner vierten Saison für Torino noch nicht allzu treffsicher, steht erst bei zwei Saisontoren. Im Vorjahr hatte er noch zwölf Treffer in der Serie A markiert.

Laut dem Medienbericht könnte Sanabria für acht bis zehn Millionen Euro wohl fest verpflichtet werden und wäre schätzungsweise damit die etwas günstigere Alternative im Vergleich zu Simon Banza.

Der VfB Stuttgart selbst hat sich zu beiden möglichen Transferkandidaten noch nicht geäußert.