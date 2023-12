Medien: Eintracht Frankfurt vor letzter Transfer-Hürde

IMAGO/Richard Lee/Shutterstock

Donny van de Beek zieht wohl es zu Eintracht Frankfurt

In den letzten Tagen hatte es sich mehr und mehr abgezeichnet: Nun steht Eintracht Frankfurt offenbar tatsächlich unmittelbar vor einer Verpflichtung von Donny van de Beek.

Wie "Sky" berichtet, soll der Mittelfeldspieler von Manchester United am Montagabend in Frankfurt angekommen sein. Für Dienstag ist nun der Medizincheck geplant.

Sollte der Niederländer den letzten Test bestehen, könnte der Leih-Deal in den nächsten Stunden verkündet werden, heißt es. Schon am 2. Januar soll der Neuling beim Trainingsauftakt am Start sein.

Bereits am letzten Freitag hatte der TV-Sender eine mündliche Einigung zwischen den Red Devils und der SGE vermeldet. Nun hat "Sky" weitere Details zum Wechsel aufgedeckt.

Für van de Beek zahlen die Hessen demnach keine Leihgebühr. Lediglich zwei Millionen Euro werden als Salär für die sechs Monate fällig. Manchester United übernimmt demnach den Rest der insgesamt sieben Millionen Euro Jahresgehalt.

Eintracht Frankfurt hat Kaufoption für van de Beek

Nach dem Leihgeschäft besitzt die Eintracht wohl zudem eine Kaufoption, die laut "Sky" weniger als zehn Millionen Euro betragen soll. Transfer-Guru Fabrizio Romano spricht derweil von elf Millionen Euro Sockelbetrag plus vier Millionen Euro als Bonuszahlung.

Van de Beek war im Sommer 2020 einst für 39 Millionen Euro von Ajax Amsterdam zu Manchester United gewechselt. In der Premier League fasste er allerdings nie Fuß. Für United bringt es der Achter in der laufenden Spielzeit nur auf zwei Einsatzminuten.

Durch den Wechsel nach Frankfurt erhofft sich der 19-fache Nationalspieler, noch auf den EM-Zug aufzuspringen.

Bei den Hessen soll van de Beek nämlich sofort eine wichtige Figur im zentralen Mittelfeld werden. Denn Stammspieler Ellyes Skhiri steht nach der Winterpause aufgrund der Afrika-Cup-Teilnahme mit der tunesischen Nationalmannschaft nicht zur Verfügung.

Auch Kapitän Sebastian Rode fällt weiterhin verletzt aus, sodass der Bedarf auf dieser Position unbestritten groß ist.