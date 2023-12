Horror-Saison für BVB-Star Haller immer schlimmer

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Sebastien Haller (sitzend) musste gegen Mainz 05 vorzeitig vom Feld

Er war so kurz davor, bei Borussia Dortmund sein eigenes Denkmal zu errichten! In der Rückrunde 2022/2023 schoss Sebastien Haller neun Tore und hatte maßgeblichen Anteil daran, dass der BVB am 34. Spieltag unmittelbar vor der ersten Meisterschaft seit elf Jahren stand. Seitdem ging es für den Mittelstürmer allerdings sportlich gesehen nur noch bergab. Am Dienstagabend folgte ein nächster Tiefpunkt.

So wichtig Haller im Frühjahr 2023 für die sensationelle Aufholjagd des BVB in der Bundesliga auch war: Auch das bittere Scheitern beim 2:2-Remis am 34. Spieltag im Mai gegen Mainz 05 wird für immer mit dem Namen Sebastien Haller verbunden sein. Eigenwillig hatte er sich in der 19. Minute den Ball von Teamkollege Emre Can geschnappt und einen Elfmeter kläglich verschossen, nachdem er schon zuvor beim ersten Dortmunder Gegentor schlecht ausgesehen hatte.

Haller wurde zum tragischen Helden des Meisterfinales 2023, wollte in seiner zweiten BVB-Saison dann wieder neu angreifen. Doch sportlich läuft es überhaupt nicht mehr bei dem eigentlichen Torjäger. In 13 Bundesliga- und Champions-League-Einsätzen hat er noch keinen einzigen Treffer erzielt, stand ohnehin insgesamt nur viermal in den beiden Wettbewerben in der Startformation.

Am letzten Wochenende beim FC Augsburg schmorte er bis zur 89. Minute auf der Ersatzbank. Selbst der 19-jährige Samuel Bamba und der ebenfalls formschwache Gio Reyna wurden ihm vorgezogen.

Beim 1:1-Remis der Schwarz-Gelben am Dienstagabend gegen Mainz 05 kam es dann noch schlimmer: Im letzten Pflichtspiel des Kalenderjahres durfte der 28-Jährige zwar schon nach 63 Minuten für den glücklosen Niclas Füllkrug ran.

Haller will mit der Elfenbeinküste zum Afrika Cup

Allerdings blieb Haller zum wiederholten Male blass, konnte dem Dortmunder Spiel keine neuen Akzente mehr verleihen. Zu allem Überfluss wurde er dann auch noch in der 85. Minute von Mainz-Joker Jonathan Burkhardt so hart gefoult, dass er unter Schmerzen noch vor Abpfiff wieder vom Feld musste.

"Er hat sich am Sprunggelenk verletzt und saß dick bandagiert und gekühlt in der Kabine", berichtete BVB-Cheftrainer Edin Terzic kurz nach Abpfiff von dem erneuten Tiefschlag für Haller.

Im schlimmsten Fall könnte nun sogar die Teilnahme am Afrika Cup mit der Nationalmannschaft der Elfenbeinküste in Gefahr sein. "Wir hoffen, dass die Verletzung nicht so schlimm ist und er trotzdem ein gutes und erfolgreiches Turnier spielen kann", zeigte sich Terzic zwar noch hoffnungsfroh.

Allzu schwer darf die Verletzung aber nicht ausfallen, startet das Nationenturnier für die Elfenbeinküste doch bereits am 13. Januar gegen Guinea-Bissau. Eine offizielle Diagnose von Seiten des BVB zur Haller-Verletzung stand bis zuletzt noch aus.