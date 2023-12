Winter-Abschied? FC Bayern trifft De-Ligt-Entscheidung

IMAGO/RHR-FOTO

Matthijs de Ligt wird mit einem Abschied vom FC Bayern in Verbindung gebracht

In den vergangenen Tagen wurde vermehrt über einen Abschied von Matthijs de Ligt vom FC Bayern spekuliert. Zwei Top-Vereine wurden konkret mit dem Niederländer in Verbindung gebracht. An der Säbener Straße wollen sie davon aber nichts wissen. Noch nicht.

Mit Real Madrid und dem FC Arsenal wurde zuletzt zwei absoluten Spitzenklubs Interesse an Matthijs de Ligt angedichtet. Die Königlichen sollen sogar schon ein Januar-Treffen mit dem Lager des Niederländers vereinbart haben. Doch das können sie sich offenbar sparen.

Wie die "tz" nun berichtet, haben die Münchner einen Verkauf des Innenverteidigers im Winter kategorisch ausgeschlossen. Im Sommer allerdings könnte das Thema durchaus heiß werden, wenn der Rekordmeister einen passenden Ersatz findet. Barca-Star Ronald Araújo gilt hier als das Münchner Objekt der Begierde.

FC Bayern schließt Winter-Transfer aus

Ein Wintertransfer de Ligts ist vor allem deshalb kein Thema, weil der FC Bayern im Abwehrzentrum nach wie vor nicht breit genug aufgestellt ist. Mit Dayot Upamecano und Min-jae Kim stehen lediglich zwei weitere Innenverteidiger mit Weltklasse-Format zur Verfügung. Zu wenig, um etwaige Verletzungen oder andere Ausfälle abzufangen.

Gleichwohl soll es zwischen de Ligt und Thomas Tuchel durchaus knistern. Ihr Verhältnis gilt als angespannt. Der Trainer soll vor allem in der Spieleröffnung Defizite beim 24-Jährigen beklagen - und wünscht sich daher auch eine Alternative.

De Ligt beim FC Bayern nicht restlos zufrieden

De Ligt wiederum ist mit seinen Einsatzzeiten nicht restlos zufrieden. Lediglich in fünf Spielen stand der Niederländer in der laufenden Spielzeit in der Startelf. Durch seine beiden mehr oder weniger schweren Verletzungen in der aktuellen Saison ist er in der Innenverteidiger-Hierarchie deutlich ins Hintertreffen geraten.

In möglichen Verhandlungen hätte der FC Bayern viele Trümpfe in der Hand. Der Vertrag des Abwehrspielers läuft noch bis zum Sommer 2027. Sorgen um einen Abgang zum Schnäppchenpreis müssen sich die Münchner demnach nicht machen.