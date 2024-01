Verwirrung um neuen Abwehrflirt des FC Bayern

IMAGO/STUDIO FOTOGRAFICO BUZZI SRL

Radu Dragusin wird mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht

Radu Dragusin soll auf der Liste möglicher Winterneuzugänge für den Defensivbereich beim FC Bayern mittlerweile ganz weit oben stehen. Zuletzt gab es allerdings widersprüchliche Meldungen darüber, wie konkret das Interesse der Münchner an dem Innenverteidiger des FC Genua tatsächlich ist.

Mehrere Quellen, darunter "Sky" und der italienische Transferexperte Gianluca Di Marzio, vermeldeten am Montag zunächst, dass der FC Bayern noch nicht allzu weit in der Angelegenheit sei.

Die FCB-Verantwortlichen um Sportdirektor Christoph Freund hätten sich zwar alle notwendigen Vertrags- und Transferinformationen zu Dragusin eingeholt. Allerdings soll derzeit der englische Topklub Tottenham Hotspur die besten Karten für eine Verpflichtung des 21-Jährigen in der Hand halten.

Ganz anders hingegen die Informationen der italienischen Sportzeitung "Gazzetta dello Sport". Laut dieser Quelle soll der rumänische Abwehrspieler nämlich nur "einen Schritt" von den Bayern entfernt sein. Demnach hat der deutsche Rekordmeister sowohl die Spurs als auch die SSC Neapel im Rennen um den Durchstarter der Serie A überholt.

Juve sichert sich Weiterverkaufsprämie

Konkret soll der FC Bayern ein Angebot über 25 Millionen Euro Ablöse plus fünf Millionen Euro mögliche Bonuszahlungen an Genua gerichtet haben, um Dragusin aus seinem bis 2027 laufenden Vertrag herauszukaufen. Die Bedingung des Klubs, 30 Millionen Euro Ablöse für den Spieler erzielen zu wollen, wäre damit quasi erfüllt.

20 Prozent der Transfersumme sollen derweil an Juventus Turin gehen, die sich im Sommer 2022 eine Weiterverkaufsprämie für Dragusin gesichert hatten. Im Juve-Trikot hatte der 1,91-Meter-Hüne einst als Teenager in der Serie A debütiert, ehe er anschließend auf Leihbasis auch für Sampdoria Genua sowie für US Salernitana spielte.

Laut der italienischen Quelle soll es der FC Genua aktuell aber noch nicht allzu eilig haben, den Transfer final abzuwickeln, wodurch sich die gesamte Causa noch weiter hinziehen könnte.