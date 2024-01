FC Bayern droht neue Transfer-Konkurrenz

IMAGO/Manjit Narotra

Eric Dier wird mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht

Der FC Bayern sucht händeringend nach einem neuen Defensivspieler, in den Fokus gerückt ist dabei vor allem Eric Dier von Tottenham Hotspur. Doch nicht nur die Münchner haben es offenbar auf den Engländer abgesehen.

Der italienische Meister SSC Napoli spielt nach Angaben von "Football London" mit dem Gedanken, Eric Dier ein Vertragsangebot zu machen. Der Serie-A-Klub weiß: Zum Saisonende kann der vielseitig einsetzbare 29-Jährige aufgrund seines im Sommer auslaufenden Vertrags ablösefrei wechseln.

Ob Dier bereit wäre, seine Unterschrift unter einen Vertrag zu setzen, der erst ab der kommenden Spielzeit gültig ist, darf nach Einschätzung des Portals aber eher bezweifelt werden.

Wenn Dier seine Chancen auf eine EM-Teilnahme mit der englischen Nationalmannschaft noch erhöhen will, müsste er sich wohl schon im Winter zu einem Wechsel durchringen. Bei seinem aktuellen Arbeitgeber Tottenham Hotspur hat der Defensivspieler nämlich keine Perspektive mehr.

Ein Ausweg könnte daher ein Transfer zum FC Bayern sein. Der deutsche Rekordmeister war Medienberichten zufolge bereits im vergangenen Sommer an Eric Dier interessiert. Schon damals zeichnete sich ab, dass er unter Spurs-Teammanager Ange Postecoglou nicht zu den ersten Optionen im Kader gehört.

Transfer des FC Bayern an Tottenhams Dragusin-Deal geknüpft?

Das Portal "Football Insider" sowie die englische "Times" hatten jüngst vermeldet, dass sich die Münchner nun mit dem Spieler prinzipiell auf einen Transfer geeinigt haben. Der "Evening Standard" hingegen berichtete, dass Dier noch auf grünes Licht vonseiten des FC Bayern wartet.

Aus Sicht des Premier-League-Klubs ist ein möglicher Abgang von Dier im Winter derweil eng an die Frage geknüpft, ob eine Einigung über Radu Dragusin von Genua CFC erzielt werden kann.

Für den Rumänen, der mittlerweile auch beim FC Bayern als Neuzugang für die Innenverteidigung gehandelt wird, will Tottenham laut "Football London" angeblich 25 Millionen Euro plus weitere rund 4,5 Millionen Euro als Bonuszahlungen hinblättern. Möglich, dass im Gegenzug Außenspieler Djed Spence von den Spurs an die Italiener verliehen wird, heißt es.