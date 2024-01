Eintracht Frankfurt scharf auf Bayern-Juwel Ibrahimović

IMAGO/Giuseppe Maffia

Arijon Ibrahimović soll das Interesse von Eintracht Frankfurt geweckt haben

Im Herbst hatte der FC Bayern Juwel Arijon Ibrahimović für die Saison 2023/2024 an Frosinone verliehen. Mit starken Leistungen in der Serie A hat der 18-Jährige offenbar das Interesse zahlreicher Interessenten geweckt - darunter Eintracht Frankfurt.

Wie "Sky" berichtet steht Ibrahimović bei Eintracht Frankfurt, der AC Mailand und Sporting aus Lissabon auf dem Zettel. Demnach ist offensive Mittelfeldspieler ein mögliches Transferziel für den Sommer.

Bis zum Saisonende ist Ibrahimović noch an Frosinone verliehen. Beim FC Bayern ist sein Vertrag noch bis 2025 datiert.

Beim italienischen Aufsteiger kommt Ibrahimović regelmäßig zum Einsatz. In der Liga stand er elf Mal auf dem Platz, fünf Mal davon durfte der gebürtige Nürnberger von Beginn an ran. Ein Tor und eine Vorlage stehen bislang zu Buche.

Hat Frosinone eine Kaufoption für Ibrahimović?

Zuletzt hatte Transfer-Experte Fabrizio Romano berichtet, dass Frosinone den Offensivspieler nach der Leihe fest verpflichten will. Demnach haben sich die Italiener eine Kaufoption in Höhe von 3,5 Millionen Euro zugesichert.

Gleichwohl soll der FC Bayern seinerseits Klauseln ins Vertragswerk eingespeist haben: Dank zweier Rückkaufklauseln könnte der deutsche Rekordmeister den Youngster erneut fest an sich binden. Holen die Münchner Ibrahimovic noch im Verlauf des Jahres 2024 zurück, sollen elf Millionen Euro fällig sein. Schlagen die Bayern erst ein Jahr später zu, steigt die Ablösesumme auf immerhin 15 Millionen Euro.

Summen, die wohl auch Ibrahimovics stetig steigenden Marktwert widerspiegeln dürften. Im Februar hatte er unter dem heutigen Bundestrainer Julian Nagelsmann in der Bundesliga sein Profi-Debüt gegeben, als er beim 3:0 gegen den VfL Bochum in der Schlussphase eingewechselt wurde.

Anschließend ging es für den Youngster in München aber nur noch in der U19- sowie in der Regionalliga-Mannschaft weiter.