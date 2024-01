Bayern-Coach überrascht mit versteckter Nagelsmann-Kritik

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Heike Feiner

Beim FC Bayern längst Geschichte: Julian Nagelsmann

Beim FC Bayern hat man sich auf die Fahnen geschrieben, künftig wieder vermehrt auf den eigenen Nachwuchs setzen zu wollen. Eine wichtige Rolle spielt dabei Holger Seitz, der als Trainer der zweiten Mannschaft die Durchlässigkeit in den Profibereich erhöhen soll. Aktuell sieht er den Verein auf dem richtigen Weg.

"Meine Aufgabe ist es, jeden einzelnen Spieler zu begleiten und besser zu machen, und ihn darauf vorzubereiten, was im Profifußball notwendig ist, um sich durchzusetzen", umriss der Übungsleiter sein Tätigkeitsfeld im Interview mit "ran".

In der laufenden Saison haben unter anderem Frans Krätzig und Aleksandar Pavlovic den Sprung ins Starensemble von Thomas Tuchel geschafft, weitere Talente sollen nach Möglichkeit folgen.

Seitz ist überzeugt, dass der FC Bayern personell derzeit gut aufgestellt ist. "Wir haben mit Thomas Tuchel einen Trainer, der die Jungs auch bringt. Das hat er gezeigt", hob der 49-Jährige hervor.

Eine Aussage, die vermuten lässt, dass die Nachwuchsförderung unter Tuchels Vorgängern nicht ganz so intensiv vorangetrieben wurde. Zuvor waren Hansi Flick (2019-2021) und Julian Nagelsmann (2021-2023) an der Säbener Straße in der Verantwortung.

FC Bayern: Auch Leihgeschäfte für Seitz eine Option

Von der Entwicklung, die Krätzig und Pavlovic in den vergangenen Monaten genommen haben, ist Seitz jedenfalls begeistert. Beide profitierten "unheimlich davon, mit den Besten der Besten zu trainieren".

Die Youngster müssen "mittel- bis langfristig" allerdings "mehr Spielzeit bekommen", stellte der U23-Coach klar. Dabei seien auch Leihgeschäfte eine Option: "Es spricht nichts dagegen, wenn Spieler mal einen Umweg nehmen - wie damals David Alaba - um am Wochenende Spielzeit zu bekommen."

Alle Seiten hoffen, bald den nächsten Jamal Musiala oder Alphonso Davies zu finden. Beide seien einfach "unwahrscheinlich geile Typen", schwärmte Seitz.