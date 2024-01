Klopps FC Liverpool offenbar heiß auf Kimmich

IMAGO/Ulrich Wagner

Um Joshua Kimmich vom FC Bayern ranken sich Transfer-Gerüchte

Joshua Kimmich vom FC Bayern ist auf dem Transfermarkt offenbar heiß begehrt. Jürgen Klopps FC Liverpool soll sich mit einer Verpflichtung des Mittelfeldspielers beschäftigen. Nimmt der Poker im Sommer Fahrt auf?

Wie es in der "Bild"-Sendung "Englische Woche" heißt, wisse Liverpools Teammanager Jürgen Klopp, "welchen Stellenwert Kimmich hat". Bei den Reds könnte im Sommer wohl Bewegung im Mittelfeld hereinkommen. Der Vertrag von Thiago läuft aus. Eine Fortsetzung der Zusammenarbeit gilt als unwahrscheinlich.

"Bild" verweist darauf, dass der FC Liverpool und FC Bayern vor der laufenden Saison den Transfer von Ryan Gravenberch abgewickelt haben. Reds-Sportdirektor Jörg Schmadtke habe "gute Verbindungen in die Bundesliga", heißt es in dem weiteren Bericht.

Mit Manchester City soll ein weiterer Spitzenklubs aus der Premier League Interesse an Kimmich hegen. Der 28-Jährige könnte beim amtierenden englischen Meister auf Pep Guardiola treffen. Der Katalane verhalf Kimmich einst beim FC Bayern zum Durchbruch.

FC Bayern bei Joshua Kimmich "gesprächsbereit"

"Man hört ja, dass Barcelona möglichweise Interesse hat. Und in der Premier League - das kann ich Ihnen versichern - ohne, dass ich da jetzt zu viele Hintergrundinformationen preisgeben kann und darf, gibt es definitiv Interesse an Joshua", hatte Bayerns ehemaliger Technischer Direktor Michael Reschke zuletzt gegenüber "Sky" bezüglich Kimmich verraten: "Und zwar nicht bei den Klubs ab Platz 6 runter, sondern in der Region aufwärts."

Der Nationalspieler ist noch bis 2025 an den FC Bayern gebunden. Laut "Sport Bild" wären die Münchner "für einen Verkauf im Sommer gesprächsbereit". Das Magazin skizziert zudem aber noch ein anderes Szenario. Demnach könnte Kimmich sein Arbeitspapier beim FC Bayern erfüllen, um dann ablösefrei zum FC Barcelona weiterzuziehen.

Ein Wechsel in der laufenden Winter-Transferperiode ist dagegen ausgeschlossen, wie Kimmich selbst vor wenigen Tagen klarstellte.