IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Der BVB hat am Sonntag den VfL Bochum zu Gast

Am Sonntag, 28. Januar, will Borussia Dortmund ab 17:30 Uhr seine Aufholjagd in der Bundesliga weiter fortsetzen. Am 19. Spieltag hat der BVB den Nachbarn aus Bochum zu Gast und peilt den dritten Sieg im dritten Spiel in 2024 an. Wo wird Borussia Dortmund gegen den VfL Bochum live im Fernsehen und Stream gezeigt?

Das war ein Start nach Maß für die Mannschaft von Cheftrainer Edin Terzic. Nach dem verkorksten Spätherbst 2023 mit nur einem Sieg aus acht Spielen haben sich die Schwarz-Gelben im Januar wieder gefangen.

Mit 3:0 wurde auswärts beim SV Darmstadt 98 gewonnen, eine Woche später mit 4:0 beim 1. FC Köln nachgelegt. Nun steht endlich das erste Heimspiel des Jahres für den BVB an - und auch da wollen die Dortmunder am liebsten einen Zu-Null-Sieg landen.

Doch der derzeitige Tabellenfünfte sollte vor dem Nachbarn aus Bochum gewarnt sein. Der VfL ist in diesem Kalenderjahr ebenfalls noch ungeschlagen, ließ dem 1:1 gegen Werder Bremen in der letzten Woche einen 1:0-Achtungserfolg gegen den VfB Stuttgart folgen.

Zur Wahrheit gehört allerdings auch, dass die Bochumer bis dato nur eines ihrer neun Auswärtsspiele gewinnen konnten und auf fremden Geläuf bei weitem nicht an die Stärke und Effizienz aus den Heimspielen heranragen.

Gelingt dem VfL Bochum beim BVB die große Überraschung? Oder aber setzen die Dortmunder ihre Mini-Serie mit dem dritten Sieg in Folge fort? Und wo wird Borussia Dortmund gegen den VfL Bochum live im Fernsehen und Stream übertragen?

Hier läuft BVB gegen VfL Bochum live im TV und Stream